Потребительские цены выросли на 5% за год

Значительное влияние на изменение индекса по-прежнему оказывало повышение цен на моторное топливо. Фото: Liis Treimann

По данным Департамента статистики, изменение индекса потребительских цен в июле составило по сравнению с июнем 1,1% и по сравнению с июлем прошлого года – 5,0%. В годовом сравнении товары в июле были дороже на 3,3% и услуги – на 8,1%.

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с июлем прошлого года на индекс потребительских цен более всего повлияло подорожание жилищных услуг. «Поступившее в дома электричество было дороже на 53,6%, аренда жилья – на 8,8% и ремонт – на 5,6%», – уточнила Трасанов.