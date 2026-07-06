Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic0,07%310,03
  • OMX Riga0,13%905,64
  • OMX Tallinn0,03%2 103,11
  • OMX Vilnius0,32%1 469,61
  • S&P 5000,69%7 535,15
  • DOW 30−0,04%52 877,81
  • Nasdaq 1,33%26 176,56
  • FTSE 100−0,26%10 651,77
  • Nikkei 225−0,01%69 737,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,97
  • OMX Baltic0,07%310,03
  • OMX Riga0,13%905,64
  • OMX Tallinn0,03%2 103,11
  • OMX Vilnius0,32%1 469,61
  • S&P 5000,69%7 535,15
  • DOW 30−0,04%52 877,81
  • Nasdaq 1,33%26 176,56
  • FTSE 100−0,26%10 651,77
  • Nikkei 225−0,01%69 737,69
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,97

Equinor покупает у BP долю в морском нефтяном проекте

Энергетический концерн BP продает компании Equinor почти 40-процентную долю в морском нефтяном проекте Bay du Nord, расположенном примерно в 500 километрах от побережья Канады.
Норвежская энергетическая компания Equinor воспользовалась возможностью купить долю в нефтяном проекте у берегов Канады. Иллюстративное фото.
  • Норвежская энергетическая компания Equinor воспользовалась возможностью купить долю в нефтяном проекте у берегов Канады. Иллюстративное фото.
  • Foto: Thomas Sola / Equinor
Один из руководителей BP Гордон Биррелл отметил в официальном сообщении, что, хотя компания гордится сотрудничеством с Equinor, она хочет сохранить капитал для возможностей, которые создают для BP наибольшую ценность.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Инвестор Тоомас
  • 29.06.26, 17:32
Болезненный урок полугодия: больше дивидендов не значит больше денег
Дивиденды за это полугодие дали мне один очень практичный и болезненный урок: рост на бумаге не всегда означает большую сумму на банковском счете. Дивиденды от моих американских технологических гигантов действительно неплохо выросли, но на деле весь этот рост ушел на налоги.
Инвестор Тоомас
  • 04.05.26, 17:53
Инвестор Тоомас: рекордный месяц для портфеля, я заработал почти 61 000 евро
Апрель стал для моего портфеля настоящей гонкой: американские технологические гиганты вдавили педаль газа в пол и подняли мое состояние до новой отметки. Родился новый рекорд портфеля.
Биржа
  • 06.05.26, 11:35
Норвежский энергетический концерн Equinor превзошел все ожидания
Норвежский государственный энергетический концерн Equinor начал год с рекорда, сообщив о прибыли, превысившей прогнозы аналитиков.
Биржа
  • 08.04.26, 15:19
Самые массовые сделки инвесторов в марте: какие акции больше всего покупали и продавали?
Инвесторы больше всего любят искусственный интеллект, программное обеспечение, фарму и эстонские банки, показывают аналитические отчеты последних.
  • KM
Content Marketing
  • 11.05.26, 15:54
Ахти Паю: распознавание мошенничества зависит от осведомленности сотрудников, которой нужно заниматься систематически
Компания, уже несколько лет проводящая кибертренинги для сотрудников, отмечает: чтобы не отставать от темпа развития киберугроз, нужно регулярно проверять знания работников. При этом обучение приносит пользу, только если оно вписывается даже в самый напряженный рабочий день.

Самые читаемые

1
Новости
  • 04.07.26, 15:15
Редкоземельные металлы и постоянные магниты прибыли пока не принесли
2
Биржа
  • 04.07.26, 13:57
Два года анализа акции принесли главе Coop Pank доходность 800%
3
Новости
  • 05.07.26, 13:51
Миллионные долги, 85 граммов золота и напряженное собрание в Тарту. «Мы не можем ждать, пока нас пустят под нож!»
4
Новости
  • 02.07.26, 14:42
Торговля в Финляндии набирает обороты: столь высоких показателей не было уже много лет
5
Биржа
  • 03.07.26, 15:13
Управляющие недвижимостью: покупатели вернулись на рынок
6
Новости
  • 03.07.26, 16:07
Семь лет в минусе: из убыточной бетонной компании ушел многолетний руководитель. «Для начала хотелось бы отдохнуть»

Последние новости

Новости
  • 06.07.26, 18:47
Две эстонские кофейни вошли в число 50 лучших в Европе
Новости
  • 06.07.26, 18:09
Эстония намерена ужесточить алкогольную политику: акцизы увеличат, время продажи сократят
Новости
  • 06.07.26, 18:00
Олег Гросс: излишне ретивые чиновники тормозят развитие государства
Биржа
  • 06.07.26, 16:57
Equinor покупает у BP долю в морском нефтяном проекте
Инвестор Тоомас
  • 06.07.26, 16:54
Инвестор Тоомас: ржавеющая немецкая военная машина привлекла мое внимание
Биржа
  • 06.07.26, 15:54
Акции IQM с эстонским совладельцем подскочили после биржевого дебюта
Биржа
  • 06.07.26, 14:42
Радость и слезы: лучшие и худшие акции Таллиннской биржи в этом году
Биржа
  • 06.07.26, 13:32
Бывший технический директор Pipedrive: важнее финансовой свободы – умение сказать «нет»

Сейчас в фокусе

На собрание кредиторов Тартуского кредитно-сберегательного общества пришли более 200 человек. Чтобы их разместить, забронировали самый большой зал здания суда.
Новости
  • 05.07.26, 13:51
Миллионные долги, 85 граммов золота и напряженное собрание в Тарту. «Мы не можем ждать, пока нас пустят под нож!»
Производство NPM Silmet в Силламяэ.
Новости
  • 04.07.26, 15:15
Редкоземельные металлы и постоянные магниты прибыли пока не принесли
Глава Coop Pank Арко Куртманн как инвестор выстроил для себя стратегию, опирающуюся на три столпа.
Биржа
  • 04.07.26, 13:57
Два года анализа акции принесли главе Coop Pank доходность 800%
Президент США Дональд Трамп.
Новости
  • 05.07.26, 11:29
Трамп провел телефонные разговоры с Зеленским и с Путиным
Последний раз бетонная компания получила прибыль в 2018 году.
Новости
  • 03.07.26, 16:07
Семь лет в минусе: из убыточной бетонной компании ушел многолетний руководитель. «Для начала хотелось бы отдохнуть»
Надутые единороги Кремниевой долины начинают сдуваться.
Новости
  • 04.07.26, 12:29
Полуживые единороги бродят по Кремниевой долине: золотая эпоха стартапов подходит к концу
На фоне бума искусственного интеллекта Кайус Кийврамеэс также рассказал об одном преимуществе, которое есть у частного инвестора перед профессиональным.
Биржа
  • 05.07.26, 12:27
Портфельный управляющий LHV: следующая большая возможность в сфере ИИ может скрываться в Европе
По словам руководителя направления устойчивого развития Mainor Ülemiste Мати Фрейберга, при развитии Ülemiste City данные Telia о мобильности используются и для того, чтобы в качестве партнера помочь городу Таллинну популяризовать экологичные способы передвижения, то есть решить проблему автомобилизации столицы.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026