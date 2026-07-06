Equinor покупает у BP долю в морском нефтяном проекте

Норвежская энергетическая компания Equinor воспользовалась возможностью купить долю в нефтяном проекте у берегов Канады. Иллюстративное фото.
Foto: Thomas Sola / Equinor
Один из руководителей BP Гордон Биррелл отметил в официальном сообщении, что, хотя компания гордится сотрудничеством с Equinor, она хочет сохранить капитал для возможностей, которые создают для BP наибольшую ценность.
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