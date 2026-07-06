Назад Эстония намерена ужесточить алкогольную политику: акцизы увеличат, время продажи сократят Правительственный совет по профилактике опубликовал базовый документ по алкогольной политике Эстонии до 2035 года. В нем предлагается поэтапно повышать акцизы на алкоголь, сокращать время его розничной продажи, уменьшать число торговых точек и ограничивать продажу рядом со школами и детскими садами.

Среди других мер — ограничение продажи алкоголя на автозаправках и общественных пляжах, ужесточение требований к рекламе, а также добавление предупреждения о риске развития рака. Кроме того, предлагается активнее продвигать мероприятия без алкоголя и создавать больше безалкогольной среды, передает ERR

Одной из ключевых мер в документе названо повышение акцизов. «Хорошо спланированное повышение акцизов не только сокращает общее потребление алкоголя и связанный с ним ущерб, но и увеличивает доходы государственного бюджета», — говорится в документе.

Авторы документа отмечают, что потребление алкоголя в Эстонии остается выше среднего по Европе, а сам алкоголь в последние годы стал доступнее по цене.