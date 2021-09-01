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    Гражданам Эстонии станет проще ездить к родственникам в Россию

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    1 сентября в России вступили в силу поправки к законодательству, которые дают возможность гражданам других стран, в том числе Эстонии, получить для посещения родственников в РФ многократные годовые визы без ограничения срока пребывания.

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    Изменения коснутся граждан Эстонии, которые хотят поехать в Россию к близкому родственнику или хотят выехать из Эстонии в Россию вместе с близким родственником, имеющим российское гражданство, пишет Rus.Postimees.
    Если ранее гражданин России должен был оформить приглашение для иностранца в российском МВД, теперь приглашение можно заменить заявлением, которое можно написать в консульстве РФ, в том числе в Нарве.
    Близкими родственниками гражданина России, согласно закону, считаются супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, супруги детей, братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.
    Ранее для долгосрочных многократных виз действовало ограничение по времени: например, если виза была выдана на год, то в течение первого полугода можно было находиться в России в сумме не более 90 дней, в течение второго полугода - тоже.

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