В скандальном деле о банкротстве случился прорыв: часть кредиторов сможет вернуть деньги.

Конкурсный управляющий обанкротившегося девелоперского проекта Teletorni Kodud Андрес Хермет доволен тем, что удалось продать часть квартир в пережившем множество проблем жилом комплексе.
Foto: Andras Kralla
«Я доволен, потому что для столь сложного банкротного производства два года и три месяца с момента объявления банкротства до первых выплат — это хороший результат», — заявил конкурсный управляющий Андрес Хермет.
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На первом собрании кредиторов Teletorni Kodud было принято решение продать квартиры обанкротившейся компании крупному застройщику одним пакетом. На том же собрании компания, связанная с должником, получила почти половину голосов.
Уголовные дела в связи с Teletorni Kodud еще предстоят, заявил банкротный управляющий скандального застройщика. Банкротство Teletorni Kodud длится уже больше полугода, но о том, что кто-то понесет уголовную ответственность за «заваренную кашу», заговорили впервые.
В понедельник Харьюский окружной суд объявил о банкротстве скандальной компании Teletorni Kodud. Компания, принадлежащая российскому богачу, разрабатывала роскошную недвижимость в Пирита, но амбициозный план закончился недостроенными квартирами и большими долгами.