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В скандальном деле о банкротстве случился прорыв: часть кредиторов сможет вернуть деньги.

Кредиторы первой очереди скандального девелоперского проекта Teletorni Kodud получат часть своих денег обратно: конкурсному управляющему удалось продать квартиры, принадлежавшие компании.
Конкурсный управляющий обанкротившегося девелоперского проекта Teletorni Kodud Андрес Хермет доволен тем, что удалось продать часть квартир в пережившем множество проблем жилом комплексе.
  • Конкурсный управляющий обанкротившегося девелоперского проекта Teletorni Kodud Андрес Хермет доволен тем, что удалось продать часть квартир в пережившем множество проблем жилом комплексе.
  • Foto: Andras Kralla
«Я доволен, потому что для столь сложного банкротного производства два года и три месяца с момента объявления банкротства до первых выплат — это хороший результат», — заявил конкурсный управляющий Андрес Хермет.
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