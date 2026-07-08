Назад Певкур: Новые американские войска прибудут в Эстонию уже этим летом Министр обороны Эстонии Ханно Певкур заявил после встречи с главой Пентагона Питом Хегсетом и верховным главнокомандующим объединенными силами НАТО в Европе Алексусом Гринкевичем, что ротационное присутствие американских войск в стране продолжится, а новое подразделение прибудет уже этим летом.

По его словам, передает ERR , недавнее сокращение американского контингента было временным и связано с тем, что смена подразделений совпала с начатой Пентагоном шестимесячной проверкой размещения войск, из-за которой процесс ротации ненадолго приостановили.

Певкур подчеркнул, что стороны уже договорились о возобновлении ротаций на период проведения этого обзора, а после его завершения должны появиться решения, определяющие долгосрочное присутствие американских сил в регионе.

Во время переговоров с Хегсетом министр также предложил провести еще одну встречу осенью, чтобы подробнее обсудить оценку угроз и планы обороны Эстонии, хотя возможность такой встречи будет зависеть от графика американской стороны и предстоящих промежуточных выборов в США.

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Кроме того, Певкур сообщил, что руководство НАТО рассматривает восточный фланг альянса как единое стратегическое пространство, уделяя особое внимание Эстонии, Литве, Польше и Румынии, тогда как в Латвии американское военное присутствие пока ограничивается прибывшим в июле вертолетным подразделением.