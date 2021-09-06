  • Поделиться:

    Самая крупная выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса сказала в программе "Terevisioon", что после вычета подоходного налога на счета покинувших вторую пенсионную ступень был перечислен в общей сложности один миллиард евро, при этом государство получило 265 млн евро в виде подоходного налога, пишет rus.err.ee.

    Читайте также
    5 сентября 2021
    Ажиотаж в магазинах: люди отправились тратить пенсионные накопления
    "Самая маленькая сумма была меньше евро, а самая крупная - более 440 000 евро", - сказала Сиса, добавив, что средняя сумма составила 7200 евро.
    Она пояснила, что 98% платежей были внутригосударственными, они быстро поступили на счета людей.
    "Если мы возьмем за основу сумму до удержания подоходного налога в размере 1,3 млрд, то самую крупную сумму выплатили из фондов Swedbank - более 600 млн евро, или 45% от всего объема выплат. За ними последовали LHV и SEB", - сказала Сиса.
    По ее словам, среди получателей денег было больше людей среднего возраста и женщин.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

IuteCredit Finance выпускает облигации для розничных инвесторов
SEB советует: как потратить пенсионные накопления с пользой?
Самая крупная выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро
Инвестор
Материнская компания Tinder будет включена в индекс S&P 500
Акции Match Group выросли на 10% после закрытия рынков, так как S&P Dow Jones Indices объявил, что материнская компания Tinder будет включена в индекс S&P 500.
Акции Match Group выросли на 10% после закрытия рынков, так как S&P Dow Jones Indices объявил, что материнская компания Tinder будет включена в индекс S&P 500.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Тармо Танилас: эйфория на финансовых рынках может закончиться плачевно
Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Сеппо Саарио – легендарный финский инвестор, накопивший многолетний личный опыт, который он изложил в нескольких хороших книгах. Недавно, наводя порядок на книжной полке, я наткнулся на новую версию его Инвестиционной книги, и снова у меня возникло искушение просмотреть мысли этого гуру. Я не очень далеко продвинулся в своем чтении, когда появились первые чёткие сигналы о том, что нынешняя эйфория на финансовых рынках должна заставить инвесторов с более длительным опытом проявить осторожность, пишет инвестиционный стратег Swedbank Тармо Танилас.
Все мнения
Новости
Все статьи
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Эпицентр
Все большие материалы
Конференции и обучение
Конференции и обучение