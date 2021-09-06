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dv.ee

6 сентября 2021 в 11:10 Поделиться:









Самая крупная выплата из второй пенсионной ступени составила 440 000 евро

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Член правления Пенсионного центра Кристи Сиса сказала в программе "Terevisioon", что после вычета подоходного налога на счета покинувших вторую пенсионную ступень был перечислен в общей сложности один миллиард евро, при этом государство получило 265 млн евро в виде подоходного налога, пишет rus.err.ee.

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"Самая маленькая сумма была меньше евро, а самая крупная - более 440 000 евро", - сказала Сиса, добавив, что средняя сумма составила 7200 евро.

Она пояснила, что 98% платежей были внутригосударственными, они быстро поступили на счета людей.

"Если мы возьмем за основу сумму до удержания подоходного налога в размере 1,3 млрд, то самую крупную сумму выплатили из фондов Swedbank - более 600 млн евро, или 45% от всего объема выплат. За ними последовали LHV и SEB", - сказала Сиса.

По ее словам, среди получателей денег было больше людей среднего возраста и женщин.