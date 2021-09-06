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    Высокая цена на морские контейнеры влияет и на Эстонию

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Непредсказуемые колебания спроса и закрытые китайские порты из-за пандемии в разы увеличили стоимость морских контейнеров, что также повлияло на надежность поставок в Эстонии, пишет rus.err.ee.

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    29 марта 2021
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    По словам исполнительного директора логистического концерна CF&S Тийта Аруса, стоимость контейнерных услуг в Китае за год выросла в шесть раз: «Сегодняшний дефицит связан с растущим спросом и увеличением производства».
    Коммерческий директор эстонского подразделения немецкого концерна HHLA, оператора крупнейшего в Эстонии контейнерного терминала, Андрес Уусоя отмечает, что экспорт в Эстонии упал с середины июля, но в целом влияние на нас невелико.
    «В более широком плане мы видим, что многие компании перемещают производство из Китая в наиболее благоприятные страны Европы: Болгарию, Словению, Словакию. В мире наблюдается нехватка контейнеров, очень большой рост цен, путаница в расписании океанских судов», - добавляет он.

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