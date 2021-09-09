Новости

Александра Матвеева

9 сентября 2021 в 13:44 Поделиться:









Revolut запускает в Эстонии платформу для бронирования жилья

Фото: Revolut

Международная финансовая платформа Revolut сообщила о запуске сервиса для путешественников Stays в Эстонии. В июле Stays была успешно запущена в Великобритании, сообщает компания в пресс-релизе.

Сервис Stays доступен напрямую в приложении Revolut. «Революционная функция Stays позволяет пользователям бронировать жилье там же, где они управляют своими финансами», - отмечает Revolut. Платформа подчеркивает, что благодаря Stays пользователи смогут сэкономить на комиссии за бронирование, а также получить кэшбэк в размере 10%.