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22 октября 2021 в 7:15 Поделиться:









Фото: историческое здание Академии художеств превратили в роскошный жилой дом

Фото: Каупо Калда

Компания-застройщик Endover открыла в центре Таллинна эксклюзивное жилое и коммерческое здание Ambassador, цена квартир в котором достигает 6600 евро за квадратный метр. Здание, ранее принадлежавшее Эстонской Художественной академии, прошло полную реконструкцию, в ходе которой сохранили исторический внешний фасад и лестницу и надстроили два этажа с пентхаусами, сообщает пресс-служба компании.

«Живое городское пространство – это место, где старинные ценные здания обретают при необходимости новую функцию, а эпохи накладываются друг на друга таким образом, что это не уничтожает, а сохраняет дух, настроение и обстановку, - сказал ректор Эстонской Академии художеств Март Калм. - Здание, ранее принадлежавшее Академии художеств, обрело новую достойную жизнь. Поскольку внешний вид здания был сохранен, а по духу место очень близко к первоначальному, я считаю, что работы по реставрации и восстановлению здания успешно помогли ему обрести новую функцию».