Кристи Сааре: три ошибки, которые сводят на нет идею инвестирования для ребенка
Стратегические просчеты, допущенные при обеспечении финансового будущего ребенка, по предупреждению Кристи Сааре, могут снизить как способность ребенка учиться, так и долгосрочную стоимость портфеля, предупреждает Кристи Сааре.
По мнению Кристи Сааре, родители по возможности могли бы способствовать и раннему трудовому опыту молодых людей. «Если мы говорим о подростках, то получение опыта работы в молодом возрасте в современном мире – это просто огромное конкурентное преимущество». По словам Сааре, зависимость только от карманных денег не учит ответственности в той же степени, что и самостоятельный заработок.
Foto: Raul Mee
Говоря в День защиты детей в передаче «Kuum tool» об инвестировании для детей, инвестор и популяризатор финансовой грамотности Кристи Сааре подчеркнула, что финансовое воспитание начинается с примера в семье, а целенаправленные действия гораздо важнее простого накопления денег на счете ребенка.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Подходит конец года, и у читателей возникает вопрос, стоит ли продавать детский накопительный счет и что с ним нужно делать. На самом деле ничего делать не обязательно, и налоговая выгода не столь очевидна, как может показаться на первый взгляд.
В статье, опубликованной на этой неделе в Äripäev, налоговый консультант и инвестор Пеэтер Пяртель замечает, что пользователи детского инвестиционного счета теряют более полутора тысячи евро в год на налоговой льготе, если ежегодно не реализуют прибыль на детском счете. Но есть более эффективный, а главное законный способ сэкономить на расходах и оптимизации налогов, что подтверждает и Налогово-таможенный департамент.
Родители, которые хотят накопить деньги для ребенка или приобщить его к инвестированию, часто открывают банковский счет на его имя, через который покупают различные инвестиционные активы. Однако данный счет дает возможность как для оптимизации налогов, так и для злоупотреблений со стороны родителей.
Пользуйтесь лучше автобусом, сказала страховка пенсионеру
Когда автомобиль пенсионера после аварии был списан, страховая компания отказалась компенсировать ему сменный автомобиль, мотивировав это тем, что в городе можно пользоваться общественным транспортом. Этот случай продемонстрировал низкую осведомленность водителей о своих правах, а также разногласия на страховом рынке по поводу инструкций о предоставлении автомобиля на замену.
В магазинах и супермаркетах на полках с водой развернулась самая настоящая борьба за клиентов. Однако зачем сражаться за их внимание именно там, если можно создать торговую точку в таком месте, где находится сразу много людей, испытывающих жажду? На этот вопрос отвечает digital-агентство Optimist Digital.