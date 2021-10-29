  • Поделиться:

    В ночь на воскресенье Эстония переходит на зимнее время

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    В ночь на воскресенье, 31 октября, Эстония переходит на зимнее время. Стрелки часов необходимо перевести в 4 часа утра на один час назад.

    Как поясняет Министерство экономики и коммуникаций, на зимнее время перейдут все государства-члены Европейского союза. Это необходимо для единообразного функционирования внутреннего рынка.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое

    Эстонский производитель умных горшков отчитался о рекордном обороте
    Мертсина: пенсионные деньги стимулируют рост розничной торговли
    Прибыль Omniva за девять месяцев выросла в четыре раза
    Инвестор
    Совет Tallinna Vesi утвердил нового члена правления
    8 ноября к правлению биржевого предприятия AS Tallinna Vesi присоединится директор по управлению активами Тарви Томберг. Он возглавит сферы технического обслуживания, услуг водоснабжения, инфотехнологии, обслуживания клиентов и управления активами, сообщает компания в пресс-релизе.
    8 ноября к правлению биржевого предприятия AS Tallinna Vesi присоединится директор по управлению активами Тарви Томберг. Он возглавит сферы технического обслуживания, услуг водоснабжения, инфотехнологии, обслуживания клиентов и управления активами, сообщает компания в пресс-релизе.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Что делать, чтобы интерес к Эстонии сохранился и после пандемии?
    Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.
    Отпуск дома стал для людей более близким, и все больше жителей страны на выходных или в свободный день просто выбираются в какие-то красивые места в Эстонии. Теперь нужно поработать над тем, чтобы эта хорошая привычка никуда не исчезла, а благодаря гостям разные регионы будут развиваться еще больше – пишет руководитель проекта общего маркетинга Северо-Западной Эстонии и организатор фестиваля впечатлений Porikuu Карет Кыверялг.
    Все мнения
    Эпицентр
    У миноритариев есть шанс решить проблему с дивидендами, но министерство не торопится
    Пару лет назад по заказу Минюста было подготовлено два варианта изменений закона, которые давали бы миноритариям право требовать дивиденды, даже если мажоритарным акционерам эта идея не нравится.
    Пару лет назад по заказу Минюста было подготовлено два варианта изменений закона, которые давали бы миноритариям право требовать дивиденды, даже если мажоритарным акционерам эта идея не нравится.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: вы там чипы делаете или картошку фри?
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    В конце прошлой недели мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждали не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение