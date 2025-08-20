Деловые ведомости
  • OMX Baltic−0,04%297,24
  • OMX Riga0,33%919,57
  • OMX Tallinn0,49%2 026,77
  • OMX Vilnius0,07%1 219,34
  • S&P 500−1,03%6 345,6
  • DOW 30−0,31%44 783,78
  • Nasdaq −1,86%20 917,62
  • FTSE 1001,14%9 293,82
  • Nikkei 225−1,51%42 888,55
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,86
  • GBP/EUR0,00%1,15
  • EUR/RUB0,00%93,83
  20.08.25, 15:29

Руководитель Startup Estonia: нам грозит «гибель от нытья»

По словам главы Startup Estonia Вайдо Михкейма, эстонский сектор стартапов твердо стоит на ногах, но нашу технологическую среду характеризует опасно высокий уровень критики.
Руководитель Startup Estonia Вайдо Михкейм считает, что в технологическом секторе излишне много критики.
  • Руководитель Startup Estonia Вайдо Михкейм считает, что в технологическом секторе излишне много критики.
  • Foto: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix
«Нам грозит диагноз "гибель от нытья"», — сказал Михкейм, цитируя распространенное в секторе выражение. По его словам, склонность постоянно на все жаловаться влияет на решения на микроуровне, и это становится проблемой.
