Руководитель Startup Estonia: нам грозит «гибель от нытья»

Руководитель Startup Estonia Вайдо Михкейм считает, что в технологическом секторе излишне много критики.
Foto: Taavi Sepp/Postimees/Scanpix
«Нам грозит диагноз "гибель от нытья"», — сказал Михкейм, цитируя распространенное в секторе выражение. По его словам, склонность постоянно на все жаловаться влияет на решения на микроуровне, и это становится проблемой.
Студия разработки видеоигр Gamecan, которая еще два года назад строила амбициозные планы превратить Пярну в эстонскую Кремниевую долину, обанкротилась. От громких целей остался лишь огромный долг перед сотрудниками.
Стартап Bisly, разрабатывающий основанную на искусственном интеллекте систему автоматизации зданий, недавно привлек 4,3 млн евро на расширение. Как рассказал глава компании Антс Вилл, одной из целей раунда финансирования является быстрый выход на польский рынок.
Эстонский стартап MuRayTech, основанный учеными и занимающийся разработкой технологии на основе искусственного мюонного излучения, недавно привлек первые инвестиции. «Точные цифры пока не раскрываем, но речь идет о шестизначной сумме», – сообщил сооснователь Анди Хектор.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?