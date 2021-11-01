Объемы промышленного производства в сентябре выросли на 9%
По данным Департамента статистики Эстонии, промышленные предприятия в сентябре 2021 года произвели на 9% больше продукции, чем в том же месяце прошлого года.
Объемы производства изделий из металла выросли в сентябре на 23,4%.Фото: Лийз Трейманн
Производство увеличилось на 20% в энергетике и на 8% в обрабатывающей промышленности, в то время как в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров оно сократилось на 2%, информирует Департамент статистики.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: