Подпишитесь за 3.99 €
Подпишитесь за 3.99 €
Мой ДВ
  • OMX Baltic−0,35%308,95
  • OMX Riga0,00%905,63
  • OMX Tallinn0,09%2 105,1
  • OMX Vilnius0,15%1 471,77
  • S&P 500−0,67%7 487,1
  • DOW 30−0,42%52 835,72
  • Nasdaq −1,38%25 761,37
  • FTSE 1000,33%10 687,13
  • Nikkei 225−2,12%68 256,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,7
  • OMX Baltic−0,35%308,95
  • OMX Riga0,00%905,63
  • OMX Tallinn0,09%2 105,1
  • OMX Vilnius0,15%1 471,77
  • S&P 500−0,67%7 487,1
  • DOW 30−0,42%52 835,72
  • Nasdaq −1,38%25 761,37
  • FTSE 1000,33%10 687,13
  • Nikkei 225−2,12%68 256,96
  • CMC Crypto 2000,00%0,00
  • USD/EUR0,00%0,88
  • GBP/EUR0,00%1,17
  • EUR/RUB0,00%87,7

Prisma закрывает службу доставки на дом и сокращает десятки рабочих мест

Prisma Peremarket, подписавшая договор о продаже с Coop Eesti Keskühistu, с августа закрывает свой интернет-магазин. Из-за этого розничная сеть, пока еще принадлежащая финнам, сократит до 42 рабочих мест.
Закрытие интернет-магазина Prisma и службы доставки заказов на дом не затронет работу физических магазинов, заверил исполняющий обязанности руководителя розничной сети в Эстонии Юрий Ляскин.
  • Закрытие интернет-магазина Prisma и службы доставки заказов на дом не затронет работу физических магазинов, заверил исполняющий обязанности руководителя розничной сети в Эстонии Юрий Ляскин.
  • Foto: Raul Mee
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!

Похожие статьи

Новости
  • 15.06.26, 13:32
Prisma с августа закроет онлайн-магазин
С 1 августа Prisma Peremarket закроет свой онлайн-магазин ePrisma, через Wolt заказы из магазинов Prisma можно будет делать до 31 августа.
Новости
  • 26.05.26, 13:19
Убыток Prisma продолжает расти
Убыток Prisma в прошлом году продолжил расти. Чтобы компания оставалась на плаву, собственникам вновь пришлось инвестировать в нее миллионы.
Новости
  • 07.05.26, 10:54
Coop получил разрешение на покупку магазинов Prisma
Департамент конкуренции одобрил сделку между Coop Eesti Keskühistu и финской торговой группой SOK, по условиям которой Coop приобретёт AS Prisma Peremarket и её 13 магазинов в Эстонии. Передача магазинов и сотрудников под управление Coop должна завершиться до конца года.
Новости
  • 07.04.26, 17:53
Рохтла о покупке Prisma: судьба круглосуточных магазинов под вопросом
Будущее круглосуточных магазинов Prisma после перехода под контроль Coop остается под вопросом, поскольку окончательные решения по часам работы каждое местное подразделение будет принимать самостоятельно, пояснил глава Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
  • KM
Content Marketing
  • 29.04.26, 11:01
Ülemiste City развивает городок на основе данных, чтобы снизить зависимость от автомобилей
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.

Самые читаемые

1
Новости
  • 06.07.26, 11:29
Долги и потеря заказов довели Narva Metall до банкротства
2
Эпицентр
  • 06.07.26, 06:00
Сначала цифры, потом разговор: работодатели готовы раскрывать зарплаты до собеседований
3
Новости
  • 04.07.26, 15:15
Редкоземельные металлы и постоянные магниты прибыли пока не принесли
4
Эпицентр
  • 06.07.26, 11:57
Миллионному проекту на Хийумаа грозит суд. «Я так работал, что довел себя до бедности»
5
Биржа
  • 04.07.26, 13:57
Два года анализа акции принесли главе Coop Pank доходность 800%
6
Новости
  • 05.07.26, 13:51
Миллионные долги, 85 граммов золота и напряженное собрание в Тарту. «Мы не можем ждать, пока нас пустят под нож!»

Последние новости

Новости
  • 07.07.26, 17:54
Музыкальный сектор Эстонии получит поддержку для экспорта: в фокусе Финляндия, Швеция и Латвия
Биржа
  • 07.07.26, 17:18
Pro Kapital переносит срок погашения облигаций
Новости
  • 07.07.26, 17:01
Латвия теряет терпение: от airBaltic требуют бизнес-план
Биржа
  • 07.07.26, 16:20
SpaceX войдет в индекс Nasdaq 100
Новости
  • 07.07.26, 15:55
Prisma закрывает службу доставки на дом и сокращает десятки рабочих мест
Биржа
  • 07.07.26, 14:37
Tuul Mobility прекращает деятельность без банкротства, инвесторам оставили надежду
Новости
  • 07.07.26, 13:02
Прибыль Lux Express растаяла, несмотря на рекордное число пассажиров. «Мы выдержали серьезную битву»
Mнения
  • 07.07.26, 12:28
Аудитор: 100 000 несданных отчетов – чаще всего все же вопрос мотивации

Сейчас в фокусе

Строительство жилого комплекса было завершено за полтора года. Хотя все квартиры заселены, застройщик и строительная компания до сих пор спорят о завершении работ и неоплаченных счетах. Обе стороны признают, что дело может дойти до суда.
Эпицентр
  • 06.07.26, 11:57
Миллионному проекту на Хийумаа грозит суд. «Я так работал, что довел себя до бедности»
Компании, начавшие подготовку к изменениям заблаговременно, получат конкурентное преимущество на рынке труда.
Эпицентр
  • 06.07.26, 06:00
Сначала цифры, потом разговор: работодатели готовы раскрывать зарплаты до собеседований
Главным партнером Narva Metall была финская компания по производству ангаров Trutec Oy. Прекращение сотрудничества нанесло металлургическому бизнесу серьезный удар.
Новости
  • 06.07.26, 11:29
Долги и потеря заказов довели Narva Metall до банкротства
На собрание кредиторов Тартуского кредитно-сберегательного общества пришли более 200 человек. Чтобы их разместить, забронировали самый большой зал здания суда.
Новости
  • 05.07.26, 13:51
Миллионные долги, 85 граммов золота и напряженное собрание в Тарту. «Мы не можем ждать, пока нас пустят под нож!»
Бывший технический директор Pipedrive: важнее финансовой свободы – умение сказать «нет»
Биржа
  • 06.07.26, 13:32
Бывший технический директор Pipedrive: важнее финансовой свободы – умение сказать «нет»
Акции промышленного концерна Harju Elekter Group, которым руководит Тийт Атсо, в этом году заметно выросли.
Биржа
  • 06.07.26, 14:42
Радость и слезы: лучшие и худшие акции Таллиннской биржи в этом году
«Мегасделки по-прежнему заключаются, но на сделки поменьше уже основательно поставлен ручной тормоз под названием “подождем окончания кризиса в Ормузском проливе”», – сказал партнер Ellex Raidla и руководитель направления сделок Ристо Вахиметс.
Новости
  • 06.07.26, 12:50
Эстонский рынок сделок упал на треть, а глобальные сделки бьют рекорды
Используемое Таллиннским портом решение для автоматической швартовки судов требует надежного и стабильного интернет-соединения.
  • KM
Content Marketing
  • 11.06.26, 10:33
Таллиннский порт тестирует сеть 5G+: заменит ли мобильная связь часть кабельных соединений

Подписаться на рассылку

Подпишитесь на рассылку и получите важнейшие новости дня прямо в почтовый ящик!

На главную

Vana-Lõuna 39/1, 19094 Tallinn

(+372) 667 0111

[email protected]

Помимо экономического контента, «Деловые ведомости» предлагают широкий спектр политической аналитики и зарубежных новостей.

© AS Äripäev 2000-2026