Prisma закрывает службу доставки на дом и сокращает десятки рабочих мест
Prisma Peremarket, подписавшая договор о продаже с Coop Eesti Keskühistu, с августа закрывает свой интернет-магазин. Из-за этого розничная сеть, пока еще принадлежащая финнам, сократит до 42 рабочих мест.
Департамент конкуренции одобрил сделку между Coop Eesti Keskühistu и финской торговой группой SOK, по условиям которой Coop приобретёт AS Prisma Peremarket и её 13 магазинов в Эстонии. Передача магазинов и сотрудников под управление Coop должна завершиться до конца года.
Будущее круглосуточных магазинов Prisma после перехода под контроль Coop остается под вопросом, поскольку окончательные решения по часам работы каждое местное подразделение будет принимать самостоятельно, пояснил глава Coop Eesti Keskühistu Райнер Рохтла.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.