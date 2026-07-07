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SpaceX войдет в индекс Nasdaq 100

Космическая компания Илона Маска SpaceX сегодня до открытия американского фондового рынка войдет в индекс Nasdaq 100. Это фактически вынудит многие фонды потратить миллиарды долларов на покупку акций компании.
Космическая компания Илона Маска SpaceX дебютировала на бирже Nasdaq 12 июня.
  • Космическая компания Илона Маска SpaceX дебютировала на бирже Nasdaq 12 июня.
  • Foto: Reuters/Scanpix
Сегодня индексные фонды и ETF, как ожидается, потратят миллиарды долларов на покупку акций SpaceX, чтобы привести свои портфели в соответствие с новым составом индекса Nasdaq 100.
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