По подозрению следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.
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Баскетболисту из Эстонии Керру Крийза, который выступал за университеты Аризоны, Западной Виргинии, Кентукки и Цинциннати, в понедельник в окружном суде Западной Виргинии предъявили обвинение по делу о предполагаемой мошеннической схеме на 2,2 млн долларов, пишут Reuters и AP.
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В США в ходе операции под названием «Золотая лихорадка» раскрыто крупнейшее в истории мошенничество с медицинским страхованием на сумму более 10 миллиардов долларов. В том числе четверо подозреваемых задержаны в Эстонии.
«Ну очень жаль ребят», – говорит хороший знакомый братьев, которым предъявлено обвинение об участии в миллиардной афере в США. Он уверен, что молодые люди, работавшие курьерами, не понимали, куда угодили.
«Я даже не знаю этих людей. Меня обманули, я был втянут в схему. Я хочу честно доказать, что меня использовали. Я хочу сотрудничать», – сказал вчера на судебном заседании Ренек Тику, обвиняемый в крупной страховой афере в США.
Крупнейший деловой городок Эстонии Ülemiste City использует при планировании развития комплексный аналитический подход, основанный на данных. Важную роль в этом играют и полученные от Telia сведения о мобильности, с помощью которых городок в том числе помогает Таллинну решать проблемы, связанные с ростом автомобилизации.