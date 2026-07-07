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Хейко Раннула – об обвинении эстонского баскетболиста в мошенничестве: «Мы знали, что у него проблемы с долгами»

Эстонскому баскетболисту Керру Крийза в США предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 2,2 млн долларов. Вокруг спортсмена также ходят разговоры о его возможной зависимости от азартных игр.
По подозрению следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.
  • По подозрению следствия, эстонский баскетболист Керр Крийза связан с крупной мошеннической схемой, корни которой уходят в 2022 год.
  • Foto: Getty/AFP/Scanpix
Баскетболисту из Эстонии Керру Крийза, который выступал за университеты Аризоны, Западной Виргинии, Кентукки и Цинциннати, в понедельник в окружном суде Западной Виргинии предъявили обвинение по делу о предполагаемой мошеннической схеме на 2,2 млн долларов, пишут Reuters и AP.
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