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dv.ee

3 ноября 2021 в 7:47 Поделиться:









В следующем году в Эстонии вырастет минимальная зарплата

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Министерство социальных дел направило на межведомственное согласование законопроект о повышении минимальной зарплаты.

Согласно документу, с 1 января 2022 года она вырастет на 70 евро до 654 евро в месяц, а минимальная почасовая зарплата увеличится на 38 центов до 3,86 евро, пишет rus.err.ee.

В этом году минимальную зарплату в размере 584 евро в месяц, по данным Налогово-таможенного департамента, получали 16 900 человек или 3,4% от всех наемных работников.

Рост минимальной зарплаты означает рост зарплат как в частном, так и в государственном секторах. Также вырастут пособия, привязанные к "минималке" (например, родительское пособие, оплата декретного отпуска и т.д.).

Ожидается, что повышение минимальной зарплаты повлечет за собой дополнительные налоговые поступления в размере 18 миллионов евро.