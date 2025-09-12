Падение в 4 раза: стартапов создается меньше, чем пять лет назад

Если мы смиримся с сокращением малого бизнеса как с «новой нормой», через десять лет у нас будет меньше конкуренции, меньше социальных лифтов и более медленный рост производительности, пишет журналист, автор медиапроекта «Реальная Балтия» Андрей Деменков.
Хотя оборот стартап-сектора достиг рекордных 2,3 млрд евро, увеличившись на четверть, объем инвестиций в первой половине года показал явное снижение, рассказал руководитель Startup Estonia Вайдо Микхейм.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?