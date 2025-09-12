Судебное дело Danske продолжается: требование адвоката было отклонено

Второй по величине банк Швеции Swedbank сообщил, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) завершила расследование в отношении банка без применения санкций. Это означает завершение одного из трех расследований, начатых в США в связи с подозрениями в отмывании денег.
В судебном процессе по делу о выводе денег через Danske Bank адвокаты требуют отстранения очередного народного заседателя. Если ходатайство будет удовлетворено, возникнет риск, что процесс начнется заново, как это произошло в деле Tallinna Sadam.
Председатель Харьюского уездного суда счел обоснованным ходатайство прокуратуры об отводе народного заседателя Аарне Саара от рассмотрения уголовного дела Danske, так как ему самому предъявлено обвинение.
Сотрудничество между Кассой по безработице и Incap Electronics Estonia OÜ длится уже много лет, но на сей раз организации воплотили в жизнь совершенно новый проект. Компания Incap хотела популяризировать электронную промышленность среди молодого поколения. Проект представили Кассе по безработице, которая помогла найти молодых людей, заинтересованных в данной сфере, но не имеющих опыта работы, и направила их на недельную практику. В итоге выиграли все. Но как именно?