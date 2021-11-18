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    Scandium Kinnisvara строит в Таллинне энергоэффективный офисный комплекс

    Компания Scandium Kinnisvara AS строит в Таллинне по адресу Петербури теэ, 1a новый энергоэффективный офисный комплекс Scandium Park.

    Комплекс Scandium Park будет состоять из двух зданий - 13-этажного со светлыми стеклами и 5-этажного темного.Фото: Scandium Kinnisvara
    По словам руководителя Scandium Kinnisvara Майдо Лютисте, энергоэффективность 13-этажного здания, которое появится на перекрестке Тарту мнт. и Петербури теэ, будет значительно превышать класс А благодаря применению инновационных зеленых технологий.
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