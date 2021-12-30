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dv.ee

30 декабря 2021 в 8:58 Поделиться:









Зафиксировано 1379 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек

За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9503 теста на коронавирус, 1379 из них дали положительный результат.

Пациент с коронавирусом в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото). Фото: ALAIN JOCARD, AFP

Как сообщает Департамент здоровья, среди новых инфицированных 656 человек (47,6%) не имели вакцинации.