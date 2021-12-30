Зафиксировано 1379 новых случаев коронавируса, скончались 6 человек
За минувшие сутки в Эстонии было проанализировано 9503 теста на коронавирус, 1379 из них дали положительный результат.
Пациент с коронавирусом в отделении интенсивной терапии (иллюстративное фото).Фото: ALAIN JOCARD, AFP
Как сообщает Департамент здоровья, среди новых инфицированных 656 человек (47,6%) не имели вакцинации.
Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
Оформите подписку на «Деловые ведомости»
Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.
Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт: