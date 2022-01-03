Зафиксировано 686 новых случаев коронавируса, заболеваемость растет третью неделю подряд
Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock
За сутки в Эстонии было сделано 6782 первичных теста на коронавирус, 686 тестов дали положительный результат.
По состоянию на утро 3 января в больницах страны находится 232 пациента с коронавирусом. За сутки от осложнений скончался один человек.
За сутки было введено 1255 доз вакцины. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 61,4%.
Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 807,7 случая на 100 000 жителей.
За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии выросло на четверть в недельном сравнении, пишет rus.err.ee.
С 27 декабря по 2 января в Эстонии были выявлены 5995 новых случаев заражения. Это на 25,7% больше, чем неделей ранее, когда заболели 4449 человека.
Заболеваемость коронавирусом растет в Эстонии третью неделю подряд. До этого показатель снижался шесть недель подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.
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