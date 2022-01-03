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dv.ee

3 января 2022 в 9:04 Поделиться:









Зафиксировано 686 новых случаев коронавируса, заболеваемость растет третью неделю подряд

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

За сутки в Эстонии было сделано 6782 первичных теста на коронавирус, 686 тестов дали положительный результат.

По состоянию на утро 3 января в больницах страны находится 232 пациента с коронавирусом. За сутки от осложнений скончался один человек.

За сутки было введено 1255 доз вакцины. Охват вакцинацией всего населения двумя дозами составляет 61,4%.

Кумулятивная заболеваемость за последние 14 дней составляет 807,7 случая на 100 000 жителей.

За последние семь дней число новых случаев заражения коронавирусной инфекцией в Эстонии выросло на четверть в недельном сравнении, пишет rus.err.ee.

С 27 декабря по 2 января в Эстонии были выявлены 5995 новых случаев заражения. Это на 25,7% больше, чем неделей ранее, когда заболели 4449 человека.

Заболеваемость коронавирусом растет в Эстонии третью неделю подряд. До этого показатель снижался шесть недель подряд с рекордно высокого уровня, достигнутого в последнюю неделю октября, когда заразились почти 12 000 человек.