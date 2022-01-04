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4 января 2022 в 12:13 Поделиться:









Пенсионный центр начал выплаты покинувшим вторую пенсионную ступень

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

Пенсионный центр во вторник начал переводить деньги тем, кто покинул вторую пенсионную ступень во время второго потока - то есть с 1 апреля по 31 июля прошлого года.

Согласно уточненной статистике Пенсионного центра, заявление о выходе из накопительной пенсии в этот период подали 12 236 человек, всего будет выплачено 94,6 млн евро, пишет rus.err.ee.

Пенсионный центр планирует производить выплаты в течение дня, но когда они действительно поступят на счета людей, зависит от банков.

В первый поток, то есть тем, кто подал заявление с 1 января по 31 марта прошлого года, было выплачено почти 1,3 млрд евро и было подано более 149 000 заявлений.

Третий поток приема заявлений проходил с августа по ноябрь 2021 года - в этот период выйти из второй пенсионной ступени решили еще 23 340 человек.