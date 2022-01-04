  • Поделиться:

    Пенсионный центр начал выплаты покинувшим вторую пенсионную ступень

    Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

    Пенсионный центр во вторник начал переводить деньги тем, кто покинул вторую пенсионную ступень во время второго потока - то есть с 1 апреля по 31 июля прошлого года.

    Согласно уточненной статистике Пенсионного центра, заявление о выходе из накопительной пенсии в этот период подали 12 236 человек, всего будет выплачено 94,6 млн евро, пишет rus.err.ee.
    Пенсионный центр планирует производить выплаты в течение дня, но когда они действительно поступят на счета людей, зависит от банков.
    В первый поток, то есть тем, кто подал заявление с 1 января по 31 марта прошлого года, было выплачено почти 1,3 млрд евро и было подано более 149 000 заявлений.
    Третий поток приема заявлений проходил с августа по ноябрь 2021 года - в этот период выйти из второй пенсионной ступени решили еще 23 340 человек.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Фуад Расулов: самые яркие IPO 2022 года
Риск-менеджер поясняет: какие ошибки совершают начинающие инвесторы
Вступили в силу препятствующие преднамеренным банкротствам правовые изменения
Инвестор
Фуад Расулов: Apple стоит 3 триллиона. Оправданно ли?
Котировки самой дорогой компании мира выросли в первый день торгов нового года и сделали компанию еще дороже, доведя
Котировки самой дорогой компании мира выросли в первый день торгов нового года и сделали компанию еще дороже, доведя
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Не слишком ли изменения законодательства в сфере найма жилья благоволят наймодателю?
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
В 2021 году вступили в силу законодательные поправки, меняющие рынок аренды жилья и отношений в этой сфере. Как известно, в отношениях найма, особенно в случае найма жилых помещений, закон защищает больше интересы нанимателя как более уязвимой стороны.
Все мнения
Эпицентр
Полиция не может по-настоящему наказать компании, в которых работают нелегалы
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Уже более полутора лет полиция не может наказать ни одно предприятие, на котором обнаружены работающие нелегалы.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Инфляция, энергетический кризис, политическая тревожность: ДВ подводят итоги года
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Редакция ДВ подводит экономические и политические итоги года.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение