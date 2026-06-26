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Прибыль Wolf Group выросла втрое

Производитель строительной химии Wolf Group в прошлом году увеличил операционную прибыль на 72%, а чистая прибыль выросла втрое после того, как построенный рядом с Барселоной завод по производству пены вышел на полную мощность.
Половина Wolf Group принадлежит компании Яануса Паэвяли Storensen OÜ, вторая половина – фирме Яана Пууссаага Alving OÜ.
  • Половина Wolf Group принадлежит компании Яануса Паэвяли Storensen OÜ, вторая половина – фирме Яана Пууссаага Alving OÜ.
  • Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
Согласно только что опубликованному годовому отчету, консолидированная выручка группы за год выросла на 1,5% – до 136,4 млн евро. Рост был скромным, однако прибыльность заметно улучшилась по всем показателям: операционная прибыль поднялась с 1,67 млн евро до 2,87 млн евро, увеличившись на 72%. Чистая прибыль выросла с 437 000 евро до 1,2 млн евро, то есть на 176%.
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