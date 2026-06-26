Прибыль Wolf Group выросла втрое

Производитель строительной химии Wolf Group в прошлом году увеличил операционную прибыль на 72%, а чистая прибыль выросла втрое после того, как построенный рядом с Барселоной завод по производству пены вышел на полную мощность.
- Половина Wolf Group принадлежит компании Яануса Паэвяли Storensen OÜ, вторая половина – фирме Яана Пууссаага Alving OÜ.
- Foto: Tairo Lutter/Postimees/Scanpix
Согласно только что опубликованному годовому отчету, консолидированная выручка группы за год выросла на 1,5% – до 136,4 млн евро. Рост был скромным, однако прибыльность заметно улучшилась по всем показателям: операционная прибыль поднялась с 1,67 млн евро до 2,87 млн евро, увеличившись на 72%. Чистая прибыль выросла с 437 000 евро до 1,2 млн евро, то есть на 176%.
Данная тема вас интересует? Подпишитесь на ключевые слова, и вы получите уведомление, если будет опубликовано что-то новое по соответствующей теме!
Похожие статьи
На прошлой неделе на заводе строительной химии Wolf Group произошел пожар, который повредил стену здания, но более серьезного ущерба удалось избежать, рассказал Äripäev председатель правления компании Элари Тиймус.
У ее российских «дочек» тоже дела идут хуже
Производитель строительной химии Wolf Group
в прошлом году немного потерял в выручке и более чем на 80 процентов в операционной прибыли, но открыл новый завод в Испании и расширился на новые рынки.
обновлено
Сегодня в 10.52 Центр тревоги получил сообщение о том, что в Ласнамяэ на улице Суур-Паала произошел пожар на предприятии Wolf Group, которое занимается производством строительной химии.
Liiva Keskus — крупнейший район складских и производственных площадей, расположенный ближе всего к центру Таллинна, — пополнится новым современным складским и офисным зданием. 21 мая в новом бизнес-здании формата stock-office площадью почти 3000 квадратных метров, которое строится по адресу Лийваметса 5, прошел праздник стропил.