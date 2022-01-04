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    Вступили в силу препятствующие преднамеренным банкротствам правовые изменения

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    С 1 января при Департаменте конкуренции приступила к работе служба по вопросам неплатежеспособности, основная цель которой - расследование причин умышленной несостоятельности и увеличение выплат кредиторам.

    Новая служба может провести специальный аудит или публичное рассмотрение банкротного производства для проверки деятельности должника, сообщила Торгово-промышленная палата Эстонии, передает rus.err.ee.
    Если в ходе надзора выяснится, что должник совершил деяние с признаками уголовного преступления, служба по вопросам неплатежеспособности уведомит об этом прокурора или полицию. Кроме того, служба может обратиться в суд с заявлением о запрете на коммерческую деятельность.
    Банкротный управляющий также может запросить специальный аудит у службы, но о публичном рассмотрении банкротного производства служба принимает решение, исходя из конкретного случая с должником.

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