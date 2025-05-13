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  • 13.05.25, 08:13

Почему Эстонии нельзя быть как все

Чем дальше, тем меньше в Эстонии слышно споров о том, стоит ли стране влезать в долги. Все больше сторонников приобретает идея о том, что жить в долг – это нормально. Дурной пример старой Европы оказался слишком заразительным, пишет журналист, автор медиапроекта «Прибалтаец» Андрей Деменков.
Андрей Деменков.
  • Андрей Деменков.
  • Foto: Личный архив
При взгляде на долговую карту Европы обнаружится, что большинство ее стран, особенно западных, закрашены красным цветом должников. Италия, Франция, Испания, Греция и прочие государства «старого» Евросоюза пронзительно алые: госдолг у них не просто велик, он превышает даже не 60% от ВВП, допустимый максимальный уровень согласно Маастрихтским критериям, а все 100%. На востоке объединения доминирует бледно-розовый, здесь еще не вошли во вкус жизни в долг, но уверенно к этому идут. Включая и наших южных соседей – Литву и Латвию с их 38 и 44% соответственно.
Эстония долго была финансово образцовым государством, занимая последнее место в Евросоюзе по уровню долга. Еще в «ламповом» доковидном 2019-м он не превышал 9% ВВП и был значительно ниже, чем в 2014-м (почти 12%). Но потом на нас обрушились пандемия, правительство Каллас, война в Украине… Госдолг все еще один из самых низких в ЕС, но уже 24% к ВВП.
Казалось бы, подумаешь! До допустимого по Маастрихтским критериям потолка в 60% вроде далеко. У нас действительно в последние годы одно за другим форсмажорные обстоятельства, они требуют немало денег. Уже и Еврокомиссия, которая недавно отчитывала правительства ряда государств ЕС, хронически нарушающих Маастрихтские критерии, намерена разрешить увеличить дефицит бюджета еще на 1,5% к ВВП ради срочного наращивания оборонных расходов.
Проблема в том, что нынче мы лидеры по темпам роста задолженности, а дозволенные в ЕС 60% – это предел, а не норма. Главная же беда – само отношение к госдолгу постепенно меняется. То, что еще в 2000-е считалось недопустимым, сегодня все больше рассматривается как способ не только решения проблем, но и ключевой мотор экономического развития. О сколь-нибудь серьезной экономии средств уже мало кто думает.

Рецепт успеха – быть не как все

Особенно в среде сторонников левых политических течений модно кивать на обвешанную долгами Западную Европу: «Они уже давно живут в долг – нам бы так зажить!» Но и из другого лагеря звучат похожие идеи. Известный инвестор Лев Долгачев в одном из недавних интервью заявил, что Эстонии нужно смелее брать в долг. Мол, гораздо продуктивнее быть приблизительно как все. Потому что, если все дружно не смогут расплатиться, значит все дружно эту проблему как-то будут решать…
Однако тот же Долгачев в том же интервью радуется тому, что Эстония не будет вводить двухпроцентный налог на нераспределенную прибыль бизнеса и, соответственно, останется в этом плане страной «не как все». И вообще ностальгирует по былой очень либеральной экономической политике Эстонии с низким и простым налогообложением, которое у нас было «не как у всех», что во многом и способствовало притоку инвестиций и бурному экономическому росту.
Долгачева как активного портфельного инвестора можно понять. Кредиты означают приток капитала, в том числе и на фондовые рынки – а это влечет за собой рост курса акций. Он абсолютно прав в том, что, пока Евросоюз сможет тянуть долговую лямку, нашим финансам ничто не угрожает, а в случае чего – будем разбираться с бедой всем миром.
Есть, правда, один важный нюанс. Обвешавшись, как все, долгами, пережив короткий новый подъем, мы будем так же, как все, телепаться в пределах пары процентов годового роста ВВП. Только на более низком уровне развития.
Даже нынешний относительно небольшой госдолг нужно обслуживать, платить по нему проценты. Если в начале 2020-х Эстония тратила 0,1-0,2% ВВП на расходы по управлению госдолгом, то в 2023-м – уже примерно 0,5%, т.е. 175 млн евро. Став как все, мы начнем отдавать 1,5-2,0% ВВП – и это если ставки будут еще относительно низкими, чего никто не может гарантировать. Как все, начнем вводить все более высокие налоги, чтобы получить средства на обслуживание госдолга. В какой-то момент их все равно не хватит, поэтому начнем брать кредиты просто для того, чтобы обслужить свой прошлый долг. И вырваться из этой петли будет чрезвычайно сложно.

Как засасывает долговая трясина

Еще в 2005 году, став министром экономики промышленности и финансов Франции, Тьерри Бретон прямо сказал: «Франция живет не по средствам». Госдолг тогда составлял «всего» 64% от ВВП, но страна уже попала в столь тяжелый порочный долговой круг, что вырвать из него могли лишь радикальные реформы и тотальное сокращение расходов. За два года бесконечного бодания с политиками, которые уже плотно подсели на долговой наркотик, Бретону удалось провести лишь незначительные сокращения. После его ухода с должности страна вернулась к «нормальности» – и долговой ком продолжил нарастать.
Сегодня госдолг Франции составляет 113% от ВВП, в 2023 году страна потратила на его обслуживание 55 млрд евро или 12% бюджета и примерно 2% ВВП, которые по сути были отняты от экономического роста страны. Французские налоги – одни из самых высоких в ЕС в значительной мере потому, что с их помощью собираются средства на обслуживание долга. Президент Макрон пытается решать проблему, но сколь-нибудь существенных результатов не видно.

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Мне скажут: зато Франция – богатая, высокоразвитая страна с очень высоким уровнем жизни. Это было достигнуто в ХХ веке, пока темпы развития экономики, не скованной долговыми кандалами, были довольно приличными, что позволило выйти в европейские лидеры. В XXI веке ряд государств уже или догнали, или заметно обошли по уровню развития Францию, ползущую со среднегодовым ростом ВВП на 1,4%: Нидерланды, Ирландия, Швеция, Дания, Южная Корея, Чили – список длинный… Кстати, у всех перечисленных госдолг ниже 50% к ВВП.
Конечно, проблема Франции не только в долгах. Там слишком много социалистической уравниловки и крайне негибкий рынок труда, что не стимулирует развитие бизнеса. Но корень всего лежит в финансах.
Так что если мы хотим развиваться быстрыми темпами, нагнать и перегнать сегодняшних европейских (пока еще) чемпионов, нам ни в коем случае нельзя быть, как все. Рекорды в беге ставятся только налегке, а не с рюкзаком долгов на плечах. Об этом говорит и наш собственный опыт успешных десятилетий. С займами нужно быть крайне осторожными: это хорошее лекарство для решения острых проблем, на которое опасно подсаживаться. Тогда само чудодейственное средство вызывает болезнь. И очень тяжелую.
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