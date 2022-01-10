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    Сегодня истекает срок подачи извещений о сделках с лесом

    Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

    Налогово-таможенный департамент (НТД) напоминает, что к сегодняшнему дню, 10 января, все, кто в 2021 году продавали или покупали лесоматериалы или права на вырубку, должны сообщить о своих сделках с лесом.

    Сообщить о своих совершенных сделках можно в электронной среде НТД. Также необходимые документы можно заполнить в бюро обслуживания департамента.
    О своих сделках не нужно отдельно сообщать, если объем проданных или купленных лесоматериалов не превышает 20 кубометров в год. Вместо этого полученный доход можно сразу отразить в декларации о доходах. Также в извещении не нужно указывать купленную за рубежом или обработанную древесину.
    Из-за незадекларированного дохода от продажи лесоматериалов государство каждый год недополучает налогов на сумму около 1,6 миллиона евро (сумма рассчитана исходя из полученных в 2020 году данных).
    «Тем, кто вовремя, т.е. к 10-му января, не сообщит о своих сделках, Налогово-таможенный департамент прежде всего пришлет напоминания о том, что это необходимо сделать. Если и после этого человек решит не сообщать о совершенных им сделках и не декларировать полученный им от продажи леса доход – НТД придется провести дополнительные проверки», - сказал руководитель подразделения налогового аудита НТД Эркки Паулус.

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