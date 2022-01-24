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24 января 2022 в 7:57 Поделиться:









Министр финансов не поддерживает снижение налога с оборота на книги и газеты

Иллюстративное фото. Фото: Andras Kralla

Министерство финансов не поддерживает предложение Союза писателей уменьшить нынешний 9-процентный налог с оборота на книги и газеты до 5%, пишет rus.err.ee.

В письме, направленном министру финансов, председатель правления Союза писателей Эстонии Март Ягомяги сообщил, что союз считает важным снизить ставку налога с оборота, поскольку это поможет сдержать ценовое давление из-за удорожания сырья, полиграфической химии и электричества.

"Во многих европейских странах ценность культуры чтения и письма поддерживается налоговыми решениями. Почти во всех государствах ЕС действует льготная ставка налога с оборота на книги, а, например, в Ирландии, Норвегии и Великобритании книги вообще не облагаются налогом с оборота", - отметил Ягомяги.

Министр финансов Кейт Пентус-Розиманнус ответила Союзу писателей, что в Эстонии уже действует сниженный налог с оборота в размере 9% на книги, журналы и газеты, а с 1 мая 2020 года - и на электронные издания.

"По этой уменьшенной налоговой ставке облагаются все издания, независимо от их формы издания. Министерство финансов не поддерживает введение 5-процентного налога с оборота с целью дополнительной компенсации роста расходов, обусловленного нынешней ситуацией", - сообщила Пентус-Розиманнус.