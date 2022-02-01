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1 февраля 2022 в 11:38 Поделиться:









Центральное отопление в Таллинне подорожало еще на 17%

С 1 февраля предельный тариф на центральное отопление для столичного потребителя вырос на 17% и составляет теперь 97,15 евро за мегаватт-час (без налога с оборота).

Этот шаг Департамент конкуренции объясняет увеличением закупочных цен на газ на 30%, подорожанием квот на выбросы СО 2 и трёхкратным подорожанием электроэнергии, необходимой для производства и транспортировки тепла.

"Стоимость всех вышеперечисленных компонентов формируется рынком, и поставщик услуги центрального отопления не может влиять на эти цены, поэтому их учет при расчете предельного тарифа на тепловую энергию является обоснованным", - сказала порталу ERR пресс-секретарь Департамента конкуренции Маарья Уулитс.

Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря, когда тариф вырос с 50,14 до 83,00 евро за мегаватт-час (без учета налога с оборота). Департамент конкуренции объяснил тот шаг увеличением закупочной цены природного газа в 3,3 раза и 2,5-кратным ростом стоимости квот на CO 2 .