Центральное отопление в Таллинне подорожало еще на 17%
С 1 февраля предельный тариф на центральное отопление для столичного потребителя вырос на 17% и составляет теперь 97,15 евро за мегаватт-час (без налога с оборота).
Этот шаг Департамент конкуренции объясняет увеличением закупочных цен на газ на 30%, подорожанием квот на выбросы СО2 и трёхкратным подорожанием электроэнергии, необходимой для производства и транспортировки тепла.
"Стоимость всех вышеперечисленных компонентов формируется рынком, и поставщик услуги центрального отопления не может влиять на эти цены, поэтому их учет при расчете предельного тарифа на тепловую энергию является обоснованным", - сказала порталу ERR
пресс-секретарь Департамента конкуренции Маарья Уулитс.
Предыдущее повышение цен произошло 1 декабря, когда тариф вырос с 50,14 до 83,00 евро за мегаватт-час (без учета налога с оборота). Департамент конкуренции объяснил тот шаг увеличением закупочной цены природного газа в 3,3 раза и 2,5-кратным ростом стоимости квот на CO2.
На вопрос о том, достиг ли тариф на центральное отопление своего максимума или, в случае продолжения роста цен на газ, квоты СО2 и электричество, возможно дальнейшее повышение тарифа, Уулитс ответила так: "Мы надеемся, что рост цен прекратится, но мы не можем быть в этом уверены на 100%. Максимальный предел стоимости центрального отопления законодательством не предусмотрен".