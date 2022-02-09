  • Поделиться:

    Экспорт в 2021 году вырос на 28%, импорт - на 32%

    По данным Департамента статистики, в 2021 году экспорт товаров увеличился по сравнению  с 2020 годом на 28%, импорт - на 32%. В декабре прошлого года экспорт товаров вырос на 24%, импорт - на 27%.

    В прошлом году значительно увеличились объемы импорта легковых автомобилей.Фото: Андрас Кралла
    В 2021 году из Эстонии экспортировано товаров в текущих ценах на 18 млрд евро и импортировано в Эстонию почти на 20 млрд евро. Дефицит товарообмена составил 1,8 млрд евро и в сравнении с 2020 годом увеличился на 880 млн евро, сообщает Департамент статистики.
    Уже есть подписка? Нажмите, чтобы войти!
      Оформите подписку на «Деловые ведомости»
      Обращаем ваше внимание, что у Вас есть право запретить использование Ваших контактных данных для маркетинга похожих продуктов или услуг. Для этого свяжитесь с AS Äripäev по адресу [email protected] или телефону 667 0099.

      Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

      Поделиться:
    • Самое читаемое
    Статьи по теме
    Все статьи по теме

    Банкротство бывшего главы Uvic: от Мусаровой требуют возврата имущества в общую собственность
    ДВ в Киеве: украинцы войны не боятся, но спутниковые телефоны раскупили
    Пока гром не грянет, инвестор не перестрахуется
    Инвестор
    Novaturas вышла в прибыль
    В прошлом году туристическая компания Novaturas получила чистую прибыль в размере 1,3 млн евро, говорится в сообщении фондовой биржи.
    В прошлом году туристическая компания Novaturas получила чистую прибыль в размере 1,3 млн евро, говорится в сообщении фондовой биржи.
    Все новости для инвесторов
    Подсказка
    Все полезные статьи
    Mнение
    Екатерина Тинт: посмотрим на отчёты биржевых компаний по-новому
    Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.
    Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.
    Все мнения
    Эпицентр
    Владельцу завода компании Windoor грозит арест счетов
    Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
    Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
    Все большие материалы
    Новости
    Все статьи
    Деловые в эфире
    Вкус биржи: устал уже быть хейтером Фейсбука
    Все подкасты ДВ
    Стартапы в Эстонии
    Смотреть спецпроект
    Контент-маркетинг
    Весь контент-маркетин
    Конференции и обучение
    Конференции и обучение