  • Поделиться:

    Жителям Эстонии выплатили почти 4 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    К 8 февраля местные самоуправления выплатили населению почти 4 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги, пишет rus.err.ee.

    Читайте также
    8 февраля 2022
    Из-за роста цен на электричество больницы просят помощи у Больничной кассы
    Финансовую помощь получили уже порядка 31 000 семей, сообщила в среду пресс-служба Министерства финансов.
    По состоянию на 8 февраля почти 51 000 эстонских семей подали в местные самоуправления заявления о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление, но чиновники успели обработать лишь более половины ходатайств.
    Средний размер выплаченной компенсации на семью до сих пор составлял 163 евро. 89% пособий пошло на возмещение расходов на электроэнергию, 8% - на газ, 3% - на центральное отопление.

    Чтобы заказать оповещения, пожалуйста, зайдите в свой персональный аккаунт:

    Поделиться:
  • Самое читаемое
Статьи по теме

Банкротство бывшего главы Uvic: от Мусаровой требуют возврата имущества в общую собственность
ДВ в Киеве: украинцы войны не боятся, но спутниковые телефоны раскупили
Пока гром не грянет, инвестор не перестрахуется
Инвестор
Novaturas вышла в прибыль
В прошлом году туристическая компания Novaturas получила чистую прибыль в размере 1,3 млн евро, говорится в сообщении фондовой биржи.
В прошлом году туристическая компания Novaturas получила чистую прибыль в размере 1,3 млн евро, говорится в сообщении фондовой биржи.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Екатерина Тинт: посмотрим на отчёты биржевых компаний по-новому
Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.
Биржевые компании публикуют отчеты за минувший год, и это дает нам возможность понять – готовы ли они вкладываться решение экологических, социальных и управленческих проблем, пишет инвестор и специалист по индексным фондам Екатерина Тинт.
Все мнения
Эпицентр
Владельцу завода компании Windoor грозит арест счетов
Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
Компания Windoor Facades, выполняющая фасадные работы, уже более полугода не может рассчитаться с подрядчиками - предприятию грозит арест счетов, поскольку терпение кредиторов на пределе.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: устал уже быть хейтером Фейсбука
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение