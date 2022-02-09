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9 февраля 2022 в 7:47 Поделиться:









Жителям Эстонии выплатили почти 4 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

К 8 февраля местные самоуправления выплатили населению почти 4 млн евро в виде компенсации счетов за коммунальные услуги, пишет rus.err.ee.

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Финансовую помощь получили уже порядка 31 000 семей, сообщила в среду пресс-служба Министерства финансов.

По состоянию на 8 февраля почти 51 000 эстонских семей подали в местные самоуправления заявления о частичной оплате счетов за электричество, газ и центральное отопление, но чиновники успели обработать лишь более половины ходатайств.

Средний размер выплаченной компенсации на семью до сих пор составлял 163 евро. 89% пособий пошло на возмещение расходов на электроэнергию, 8% - на газ, 3% - на центральное отопление.