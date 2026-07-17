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Lemeks увеличила прибыль. Владелец компании Кюльвик: неизвестно, что будет с сырьем завтра

Деревообрабатывающая и лесохозяйственная компания Lemeks в прошлом году сохранила выручку на прежнем уровне и увеличила прибыль, однако, по словам ее крупнейшего владельца, перспективы по-прежнему остаются слабыми.
«В Швеции ситуация плохая, в Германии – тоже. Зато в Южной Европе дела идут значительно лучше», – отметил владелец и руководитель компании Lemeks Юри Кюльвик.
  • «В Швеции ситуация плохая, в Германии – тоже. Зато в Южной Европе дела идут значительно лучше», – отметил владелец и руководитель компании Lemeks Юри Кюльвик.
  • Foto: Jassu Hertsmann
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