Назад Делов-то: эстонский бизнес сопьется в депрессии? В Киеве шум вокруг кадровых перемен В новом выпуске подкаста «Делов-то!» обсуждаем идеи по экономии бюджета от бывших министров финансов, политический кризис в Киеве, оборону и торговлю алкоголем – кому она мешает, кроме чиновников профильных департаментов?

В студии главред ДВ Олеся Лагашина, биржевой редактор Дмитрий Фефилов и Алексей Шишкин.

Британский военный контингент увеличат еще на 300 человек, причем речь идет о подразделении, специально подготовленном для службы в Эстонии. Почти одновременно министр обороны Ханно Певкур сообщил о возобновлении закупок практически всей номенклатуры американских вооружений, а ранее появились новости о новых системах ПВО и антидроновых радарах на восточной границе. Совпадение это или признак того, что оборонная политика страны выходит на новый уровень? И главное – меняет ли это наше ощущение безопасности?

После масштабных кадровых перестановок в правительстве увольнение министра обороны Михаила Федорова вызвало протесты в Киеве и вопросы у европейских политиков. Что стоит за этим кризисом? Может ли оживление политической жизни означать подготовку к будущим выборам и говорить о том, что в Киеве всерьез рассматривают перспективу хотя бы временного прекращения боевых действий?

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Два бывших министра финансов от Партии реформ предложили собственный план спасения государственных финансов: меньше тратить, а не больше собирать налогов. Среди идей – отказ от части крупных инвестиций, сокращение финансирования некоторых муниципалитетов, заморозка зарплат чиновников и другие непопулярные меры. Слушаем мнение Михаила Кылварта и обсуждаем, насколько реалистичны эти предложения и почему именно сейчас с такой инициативой выступили представители правящей партии.

Еще одна тема – возможное введение платных лицензий на продажу алкоголя. Министерство социальных дел считает, что это поможет сократить число торговых точек со спиртным. Где проходит граница между свободой предпринимательства и необходимостью регулирования рынка? И действительно ли лицензии способны изменить ситуацию?

HANZA покупает у Fortaco сразу пять машиностроительных предприятий, включая завод в Нарве. Для Ида-Вирумаа это знаковое производство, которое долгое время считалось символом новой промышленности, ориентированной не на восток, а на запад. Как воспринимать эту сделку – как тревожный сигнал, потому что прежний владелец решил сократить бизнес, или, наоборот, как подтверждение инвестиционной привлекательности предприятия? Обсудим в финале выпуска.