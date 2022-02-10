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    Зафиксировано 6584 новых случая коронавируса, скончались 7 человек

    Иллюстративное фото.Фото: Liis Treimann

    За сутки в Эстонии было сделано 11 433 первичных теста на коронавирус, 6584 теста дали положительный результат.

    По состоянию на утро 10 февраля в больницах страны находится 438 пациентов с коронавирусом.
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