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    Зафиксировано 3514 новых случаев коронавируса, скончались семь человек

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    За сутки в Эстонии было сделано 6934 первичных теста на коронавирус, 3514 тестов дали положительный результат.

    По состоянию на утро 15 февраля в больницах страны находится 519 пациентов с коронавирусом.
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