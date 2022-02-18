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    Глобальный гостиничный портал закроет эстонский веб-сайт и все аккаунты пользователей

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    Глобальный портал Hotels.com объявил, что с 1 апреля закрывает в Эстонии все пользовательские аккаунты, связанные с сайтом и приложением Hotels.com, передает Rus.Postimees.

    «Если вам нужно внести изменения в свое будущее бронирование, сделайте это не позднее 31 марта 2022 года. В связи с закрытием после 31 марта 2022 года на нашем веб-сайте или в мобильном приложении нельзя будет внести никакие изменения в бронирование», - говорится в сообщении портала.
    Если клиент хочет сделать новое бронирование отеля, он должен забронировать и завершить размещение не позднее 31 марта 2022 года.
    «Примите наши извинения - мы знаем, что это неожиданное изменение, которое повлияет на ваши планы поездок», - заявили в компании, при этом не объяснив причин такого решения.
    Помимо эстонского веб-портала, с 1 апреля Hotels.com также закрывает сайты в Латвии, Литве, России и Украине. В компании не объяснили причину данного решения.
    Сайт Hotels.com, основанный в США, является крупнейшим в мире порталом такого рода, на нем предлагают свои услуги около 325 000 отелей по всему миру.

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