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23 февраля 2022 в 8:25 Поделиться:









Больничная касса не может выплатить компенсации: проверьте, указан ли у вас банковский счет

Иллюстративное фото. Фото: Shutterstock

В связи с широким распространением коронавируса чрезвычайно выросло количество листов нетрудоспособности по болезни, выданных в последние месяцы. Во многих случаях Больничная касса не может осуществить платежи из-за того, что у людей некорректно заполнены данные банковских счетов на Государственном портале eesti.ee.

Количество больничных листов было рекордным в течение последних двух лет, в основном из-за пандемии коронавируса COVID-19. В прошлом году рекордным месяцем был март, когда за один месяц было оплачено 62 000 листов нетрудоспособности по болезни, на сумму 16 миллионов евро. Почти 55 тысяч больничных листов выдано в январе этого года в связи начавшейся в конце прошлого года вспышкой эпидемии омикрон-штамма коронавируса.

По состоянию на 22 февраля в феврале текущего года было открыто 118 000 больничных листов. По словам члена Правления Больничной кассы Пилле Банхард, не все они не подлежат оплате в феврале, так как некоторые больничные листы могут быть закрыты только в следующем месяце: «Однако по состоянию на вчера количество закрытых больничных листов составляет 64 000 на сумму 13,8 миллиона евро. Можно сказать, что рекорд уже установлен даже несмотря на то, что до конца месяца остается еще несколько дней».

С годами выяснилось, что у Больничной кассы нет правильных реквизитов банковских счетов для большого количества людей, а компенсация за листы нетрудоспособности перечисляется на расчетный счет человека, который он предоставляет Больничной кассе.

«Существует интересная ситуация, когда люди, кажется, не заботятся о деньгах, на которые они имеют право. У нас обычно возникает много вопросов по поводу выплаты больничных, больше всего, когда речь идет о том, чтобы узнать, когда деньги поступят. Однако у этих людей ситуация обратная, мы и хотели бы заплатить, но платить некуда. Многие люди не представили данные своего банковского счета Больничной кассе или же не обновили его на Государственном портале, Больничная касса не может перечислить компенсации. Поэтому мы призываем вас проверить достоверность и наличие данных вашего банковского счета на Государственном портале», — сказала Банхард. Данные расчетного счета можно добавить на государственном портале eesti.ee в рубрике «Счет и данные в Больничной кассе».

По словам Банхард, с 2019 года в Больничной кассе отсутствуют данные о банковских счетах более 7000 человек, из-за чего они не могут получать положенные им компенсации. Из них 1500 добавлено в этом году. Общая сумма всех 7000 оценивается в 700 000 евро. «При этом право на получение денежной компенсации истекает в течение трех лет, и если за это время человек не предоставил нам данные своего банковского счета или не обновил их на Государственном портале, то исчезает и право на получение положенной компенсации. Каждый год наш отдел обслуживания клиентов активно работает над этой проблемой, рассылая людям электронные письма, письма по почте и пытаясь связаться по телефону, чтобы получить правильную информацию о банковском счете и, наконец, совершить платеж. По сути, возникла ситуация, когда государству приходится искать тысячи людей, чтобы им совершить платеж», — сказала она.

В дополнение к информации о банковском счете Больничная касса просит всех проверить свою страницу на Государственном портале и, при необходимости, обновить свою контактную информацию, например, телефон и электронную почту: «Важно, чтобы на Государственном портале была вся необходимая и достоверная контактная информация, чтобы государственные учреждения всегда могли связаться с людьми, отправить им документы или перечислить положенные им компенсации».

Количество выданных больничных листов в этом году остаётся высоким, но процесс расчета и выплаты автоматизирован Больничной кассой. В масштабе общего объема больничных листов количество тех листов, которые необходимо проверять с участием сотрудника, немного. Как только данные подтверждены работодателем, компенсация будет зачислена на банковский счет человека в течение нескольких дней.

К компенсациям за временную нетрудоспособность кроме компенсации по болезни относятся и компенсации по уходу и материнству. Начиная с 2021 года был внедрен такой порядок расчета выплат за листы нетрудоспособности по болезни, при котором первый день больничного листа оплачивается работником самостоятельно, а последующие дни больничного листа компенсируются работодателем и Больничной кассой.

Листов по нетрудоспособности в 2021 году компенсировали 267 тысячам человек, на общую сумму почти 223 миллиона евро. Общая сумма выплаченных компенсаций за больничные листы составила 131 миллион евро. По сравнению с 2020 годом на компенсации было потрачено на 31 миллиона евро больше.