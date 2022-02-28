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    ЕС запретил бизнес с РЖД, железнодорожное сообщение с Китаем приостанавливается

    Фото: FreightWaves

    Евросоюз запретил европейским компаниям вести дела с Российскими железными дорогами. Это значит, что железнодорожные перевозки из Китая в Европу также будут в значительной степени нарушены.

    Санкции против российского бизнеса постоянно обновляются. В одном из последних обновлений Министерство финансов США и Европейская Комиссия добавили РЖД в список подсанкционных компаний, пишет railfreight.com.
    Всем европейским компаниям запрещается вести дела с РЖД. Это напрямую касается и грузовых перевозок по железной дороге. Если европейские компании не смогут сотрудничать с РЖД, это будет означать, что транзит по Новому шелковому пути через Россию также будет невозможен.
    Европейские грузоотправители, экспедиторы и логистические компании не могут заключать сделки с РЖД или использовать ее имущество и оборудование.
    Известно, что санкции останутся в силе до 15 марта 2022 года и будут пересмотрены в зависимости от обстоятельств.
    Это решение еще больше подкрепляет прогнозы о том, что все товары между Азией и Европой будут перемещаться по морю и по воздуху, что приведет повышению цен. Теоретически сохраняется возможность перемещения товаров по так называемому Центральному коридору Нового шелкового пути - из Казахстана через Тегеран и Стамбул в Западную Европу, но его пропускной способности точно не хватит, чтобы заменить существующий северный коридор через Россию и Беларусь.

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