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    Катков: надо как-то выживать

    Фото: Eiko Kink, Andres Haabu, Scanpix

    По словам российского предпринимателя Андрея Каткова, являющегося совладельцем Силламяэского порта и Noorus Spa Hotel, война, которую Россия ведёт против Украины, привела к такой ситуации, когда прогнозировать что-то невозможно, и каждый день происходит что-то кардинально новое.

    "Сейчас вопрос стоит так, что с экономической точки зрения надо как-то выживать. Есть кредиты, есть инвестиционные проекты, а у нас не такие компании, которые имеют большие запасы денег. Обстановка настолько неопределённая, что каждый день приносит что-то новое. Меняется ключевая процентная ставка, скачет валюта, вводятся новые санкции - я уже не понимаю, что к чему. Что будет завтра - а чёрт его знает (извините за грубость). Готовиться к чему-то заранее проблематично, а строить финансовые модели исходя из сегодняшнего дня - глупо, потому что завтра всё поменяется. Готовимся к худшему, но надеемся на лучшее", - описывает он текущую ситуацию.
    По словам Каткова, оба его эстонских предприятия (Noorus Spa Hotel и Силламяэский порт) продолжают работу. В отеле есть посетители, а порт продолжает переваливать грузы.
    "В Noorus мы закончили строительство аквапарка, чтобы привлечь ещё больше посетителей (и вообще, чтобы стало поинтереснее). Заполняемость 45%-55%, но сейчас не сезон - рассчитываем, что летом будет больше. Но вы знаете, что творится с ценой на газ. У нас ещё холодно, а в СПА-центре, аквапарке, и в бассейнах много воды - всё это требует подогрева. Отсюда рост себестоимости. Силламяэский порт пока в неплохом состоянии, но что будет дальше, мы не знаем", - рассказывает Катков.
    Он негативно относится к войне, которую Россия ведёт против Украины, и с нетерпением ждёт когда она наконец закончится.
    "Как к этому можно относиться? Ничего хорошего не происходит - это я вам точно могу сказать. Хочется, чтобы эта чёртова война как можно быстрее завершилась", - описывает он свои чувства.
    В то же время Катков против того, чтобы на русских людей накладывали за эту войну коллективную ответственность и не поддерживает решение Тартуского университета не принимать российских студентов.
    "Я думаю что это в принципе неправильно. Слышал, что так делают и другие учебные заведения Европы, но мне кажется, что это неверно. Наоборот, чем больше контактов, тем больше было бы некой общей позиции. Конечно, на мой взгляд, это плохо", - гооврит Катков.
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