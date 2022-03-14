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    Вахер: не исключено, что беженцев придется размещать в спортзалах и актовых залах

    Генеральный директор Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмар Вахер.Фото: Liis Treimann

    По словам генерального директора Департамента полиции и погранохраны (PPA) Эльмара Вахера, к настоящему моменту у кризисного штаба еще нет плана по размещению украинских беженцев на тот случай, если их число в Эстонии превысит 30 000 человек, но довольно скоро может возникнуть необходимость в задействовании для этих целей спортзалов и культурных учреждений.

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    По положению на воскресенье, число беженцев из Украины достигло 18 500 человек, из которых 13 500 останутся в Эстонии: из них примерно 10 000 разместились у близких и знакомых, а 3200 человек – на государственной площади, пишет rus.err.ee.
    "Если мы будем продолжать в том же духе, то статистика, происходящее в Польше и на нашей границе показывают, что нам надо готовиться к большему числу [беженцев]. Поэтому я не исключаю, что придется задействовать спортивные залы, актовые залы, крупные помещения, а гостиничные услуги больше предлагать не удастся", - сказал Вахер.
    Он отметил, что сейчас нет никаких признаков изменения ситуации в Украине, и это означает продолжение притока иммигрантов: «Люди, которые сюда приезжают, останутся надолго. Нынешние планы составлены на месяц, но мы понимаем, что за месяц война не закончится. Прогнозы сейчас составляются, и я пока не могу сказать, что станет, если в Эстонию приедет 30 000 или 60 000 беженцев».

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