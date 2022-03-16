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    Inbank в странах Балтии возглавит Маргус Кастейн

    Маргус Кастейн.Фото: Inbank

    Коммерческое подразделение Inbank в странах Балтии возглавит Маргус Кастейн, ранее занимавший должность руководителя подразделения по финансированию автомобилей, сообщается в пресс-релизе компании.

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    4 января 2022
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    Inbank консолидирует свою деятельность в Эстонии, Латвии и Литве в одно коммерческое подразделение стран Балтии, а деятельность в Польше и Чехии – в одно подразделение Центральной и Восточной Европы. Последним будет руководить прежний руководитель рынка Польши Мацей Печковский.
    «Inbank взял ясное направление развиться из банка, сконцентрированного на рынках стран Балтии, в банк с фокусом на Центральную и Восточную Европу. Чтобы поддерживать единый фокус и укрепить руководство, мы создаём региональные подразделения в Центральной и Восточной Европе, которые сделают руководство и расширение банка более эффективным», – прокомментировал исполнительный директор и председатель правления Inbank Прийт Пыльдоя.
    С 2018 года Маргус Кастейн работал в Inbank на разных должностях, до назначения на нынешнюю должность – руководителем коммерческого подразделения по финансированию автомобилей и членом правления. Также Маргус Кастейн является председателем совета Mobire Grupp и SA Hiiumaa Sadamad.
    В правление Inbank с 16 марта входят Прийт Пыльдоя, Маргус Кастейн, Марко Варик, Мацей Печковский и Ивар Курвитс.

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