  • Поделиться:

    Союз пищевой промышленности: мы готовы заменить исчезнувшие с прилавков товары

    Руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп.Фото: Liis Treimann

    По заверению Союза пищевой промышленности Эстонии, местные производители готовы заменить большую часть снятых с продажи российских и белорусских товаров и повода для покупательской паники нет, говорится в пресс-релизе.

    «Решение торговых сетей прекратить продажу российских и белорусских продуктов побудило потребителей cкупать не только соль и соду, но и другие товары для пополнения домашних запасов в страхе перед дефицитом и ростом цен, - говорит руководитель Союза пищевой промышленности Сирье Потисепп. «В настоящее время не редкость увидеть пустые полки в магазинах. Мы уверяем, что причин для паники нет и пищевая промышленность Эстонии способна заменить утраченные товары», - добавила Потисепп.
    Союз пищевой промышленности отправил торговым сетям и Союзу торговых предприятий Эстонии обращение с заверением, что эстонские производители продуктов питания готовы заменить снятые с прилавков как российские, так и белорусские продукты, а также предложить расширение ассортимента продуктов питания и напитков, произведенных в Эстонии.
    «Мы составили обзор недостающих продуктов и подтверждаем, что их можно в значительной степени заменить. Мы также хотим избежать ситуации, когда пустые полки магазинов приводят к покупательской панике. Я очень надеюсь, что продавцы и сетевые магазины будут открыты для предложенных эстонскими производителями замещающих товаров и смогут быстро заключить договоры о поставках, чтобы ассортимент произведенных в Эстонии товаров в магазинах рос», - сказала Потисепп.
    Согласно последнему исследованию ассортимента и цен, проведенному Эстонским институтом конъюнктуры осенью 2021 года, доля традиционных отечественных товаров в ассортименте сетей магазинов составила всего 58%: «Здесь есть много возможностей для улучшения. Продовольствие является стратегическим товаром, и доступность продовольственных товаров в настоящее время является явным приоритетом. Наша сила в наличии местной пищевой промышленности, но мы также должны обеспечить ее конкурентоспособность, и увеличение доли эстонских товаров на полках магазинов - хорошая возможность для этого».

    Хотите всегда быть в курсе, что пишут ДВ на эту тему? Используйте Мой ДВ, выбирайте ключевые слова и получайте персональные оповещения!

    Поделиться:
  • Самое читаемое

Каллас: мы в начале кризиса, нужно готовиться к трудным временам
Война в Украине: при обстрелах погибли 53 жителя Чернигова, Лагард обеспокоена дальнейшим ростом инфляции Главные новости к концу рабочего дня
Союз пищевой промышленности: мы готовы заменить исчезнувшие с прилавков товары
Влияние санкций
Глава Premia Айвар Аус: более мелкие игроки будут вынуждены уйти с рынка
По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут
По словам генерального директора Premia Айвара Ауса, кризис в Украине негативно отразился на пищевой промышленности Эстонии. Сырье дорожает, и маловероятно, что новый рост цен компенсируют покупатели, пишут
Больше новостей о влиянии санкций
Инвестор
Coop Pank планирует выплатить первые дивиденды
Coop Pank созвал общее собрание акционеров, на котором правление компании предложит впервые в истории выплатить дивиденды за предыдущий финансовый год, следует из пресс-релиза.
Coop Pank созвал общее собрание акционеров, на котором правление компании предложит впервые в истории выплатить дивиденды за предыдущий финансовый год, следует из пресс-релиза.
Все новости для инвесторов
Подсказка
Все полезные статьи
Mнение
Эльконд Либман: с термином "геноцид" надо обращаться осторожнее
Произнося какие-то слова, особенно юридические термины, чрезвычайно полезно знать их подлинное значение, а не эмоциональную коннотацию. Это касается и термина «геноцид», пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Произнося какие-то слова, особенно юридические термины, чрезвычайно полезно знать их подлинное значение, а не эмоциональную коннотацию. Это касается и термина «геноцид», пишет политический обозреватель ДВ Эльконд Либман.
Все мнения
Эпицентр
Андрес Сутть: «Железный занавес» вернулся. Бизнес, связанный с Россией, исчезнет
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
По словам министра предпринимательства Андреса Суття, прекращение торговли между эстонскими компаниями и Россией неизбежно, и ее восстановления в обозримом будущем не ожидается. При этом сейчас государство не планирует накладывать какие-либо отдельные санкции на эстонские компании, связанные с гражданами России.
Все большие материалы
Новости
Все статьи
Деловые в эфире
Вкус биржи: в минусе на восемь миллиардов, торги остановлены
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Как всегда в конце недели, мы вместе с трейдером, тренером и экспертом по инвестированию Фуадом Расуловым обсуждаем не просто самые актуальные события прошедшей недели, а те события, которые повлияли на мировые фондовые рынки.
Все подкасты ДВ
Стартапы в Эстонии
Смотреть спецпроект
Контент-маркетинг
Весь контент-маркетин
Конференции и обучение
Конференции и обучение