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    В связи с санкциями в латвийских банках заморожено 11,5 млн евро

    Иллюстративное фото. Фото: Erik Prozes

    В связи с санкциями, наложенными на Россию Европейским Союзом (ЕС) и Управлением по контролю за иностранными активами Министерства финансов США (OFAC), по состоянию на пятницу, 11 марта, в латвийских банках было заморожено приблизительно 11,5 млн евро, сообщили в Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК).

    По данным КРФК, в латвийских банках идентифицировано два физических лица, непосредственно подпадающих под санкции, и 26 юридических лиц, которые не включены в санкционные списки, однако в них выявлены права собственности или контроль попавших под санкции лиц, поэтому их средства заморожены, пишет Rus.Delfi.lv.
    В КРФК также обращают внимание на то, что банки предоставили данные в соответствии с оценкой, сделанной на конкретный момент, однако работа продолжается.
    "Сумма замороженных средств, вероятно, увеличится в будущем, учитывая, что расследование продолжается, на его период приостанавливаются операции по счетам некоторых клиентов повышенного уровня риска, а также вводятся новые санкции", - говорится в сообщении КРФК.
    Ранее КРФК указала, что латвийский финансовый сектор внедрил подход, согласно которому Россия считается юрисдикцией с высоким уровнем риска, поэтому вклады России в латвийских банках значительно сократились с 2015 года и теперь составляют лишь 1,1% общего объема привлеченных вкладов.

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