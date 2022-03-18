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dv.ee

18 марта 2022 в 9:16 Поделиться:









Ситуация на рынке недвижимости: покупатели откладывают сделки, но цены продолжают расти

Член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман. Фото: Andres Haabu

Покупатели заняли выжидательную позицию в связи с войной в Украине. Это, однако, не означает, что цены на недвижимость будут падать, считает член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.

Всего два года назад рынок недвижимости на несколько месяцев впал в анабиоз вследствие разразившегося коронакризиса. Предложения поступали достаточно активно, однако покупатели заняли выжидающую позицию и откладывали заключение сделки на неопределенное время. При этом, несмотря ни на что, рынок все же восстановился, и его кульминацией стали подъездные аукционы, в ходе которых участники пытались любой ценой получить желаемый объект в свое распоряжение. «Сегодня мы вновь оказались в ситуации двухгодичной давности, поскольку с фронта приходят удручающие сообщения, и перед людьми сейчас встают проблемы более экзистенциального плана, чем вопросы приобретения квартиры или получения банковского кредита», – пишет член правления Pindi Kinnisvara Пеэп Сооман.