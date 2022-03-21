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21 марта 2022 в 13:05 Поделиться:









Российская армия разогнала митинг в Херсоне, есть раненые

В Херсоне российские войска разогнали митинг местных жителей, которые протестовали против развязанной Россией войны в Украине. Поступают сообщения о раненых среди участников демонстрации.

Жители Херсона пытались устроить аналогичный митинг протеста и накануне. Фото: HANDOUT, Reuters/Scanpix

Как пишет "Украинская правда" , сегодня местные жители организовали митинг на площади Свободы в центре захваченного российскими войсками Херсона.

Российские военные забросали участников демонстрации протеста светошумовыми гранатами. По словам очевидцев, на площади были слышны выстрелы.

Судя по видеокадрам, которые распространяются в соцсетях, среди демонстрантов есть раненые - видно, как их относят в безопасные места, кого-то увозит "скорая помощь".

Точное количество пострадавших при разгоне митинга в Херсоне пока неизвестно.