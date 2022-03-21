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    Война в Украине: Мариуполь не планирует сдаваться, в Сумах произошла утечка аммиака

    В Мариуполе на сегодня разрушено 90% зданий.Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO, Reuters/Scanpix

    Идет двадцать шестой день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 21 марта:

    Российские войска продолжают наносить авиационные удары по гражданским объектам в Мариуполе. 90% зданий в городе разрушено, подразделения российской армии с боями продвигаются к центру города с западных и восточных окраин. Власти Украины заявили, что Мариуполь не планирует сдаваться, несмотря на ультиматум, выдвинутый Россией, пишет BBC Russian.
    • В результате российского обстрела на химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на окраине города Сумы, произошла утечка аммиака. Радиус зоны поражения составляет около 5 км, информируют местные власти.
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    За минувшие сутки в Киеве при пожаре, вызванного российским обстрелом, погибли 4 человека, передает УНИАН.
    Накануне на территории Украины из семи гуманитарных коридоров работали четыре. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, эвакуировано свыше 7000 мирных жителей, в том числе почти 4000 человек из Мариуполя, передает ТСН.
    • Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступающий посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной, утверждает, что стороны близки к достижению соглашения. Дальнейшие переговоры на высшем уровне могут состояться при посредничестве Израиля в Иерусалиме, пишет BBC News.
    Президент Финляндии Саули Ниинистё дал интервью Financial Times, в котором заявил, что если Финляндия подаст официальную заявку на членство в НАТО, это серьезно увеличит риск дальнейшей эскалации напряженности в Европе. Альтернативой вступлению в НАТО для страны, по словам Ниинистё, является укрепление военного сотрудничества с США и Швецией.
    • Согласно данным ООН, к сегодняшнему дню в результате российского вторжения свои дома были вынуждены покинуть по меньшей мере 10 млн жителей Украины (в это число входят как украинцы, выехавшие за рубеж, так и перемещенные лица внутри страны), пишет Forbes.
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    Президент США Джо Байден в пятницу прилетит в Варшаву для переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. Перед этим Байден планирует обсудить ситуацию в Украине с лидерами "Большой семерки" и ЕС, а также с союзниками по НАТО в Брюсселе, информирует Reuters.
    Из морского порта в Бердянске исчезли пять судов, груженых несколькими десятками тысяч тонн зерна. Очевидцы утверждают, что их отогнали российские буксиры, пишет "Украинская правда".
    Сегодня на Московской бирже возобновятся торги облигациями федерального займа, которые не проводились уже три недели. Сам Банк России намерен частично выкупать гособлигации, "чтобы подстраховать участников рынка и банковскую систему в целом", передает BFM.

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