Война в Украине: Мариуполь не планирует сдаваться, в Сумах произошла утечка аммиака
В Мариуполе на сегодня разрушено 90% зданий.Фото: ALEXANDER ERMOCHENKO, Reuters/Scanpix
Идет двадцать шестой день с начала военного вторжения России на территорию Украины. Главные новости на утро 21 марта:
• Российские войска продолжают наносить авиационные удары по гражданским объектам в Мариуполе
. 90% зданий в городе разрушено, подразделения российской армии с боями продвигаются к центру города с западных и восточных окраин. Власти Украины заявили, что Мариуполь не планирует сдаваться, несмотря на ультиматум, выдвинутый Россией, пишет BBC Russian
.
• В результате российского обстрела на химическом предприятии "Сумыхимпром", расположенном на окраине города Сумы, произошла утечка аммиака
. Радиус зоны поражения составляет около 5 км, информируют местные власти
.
• За минувшие сутки в Киеве при пожаре, вызванного российским обстрелом, погибли 4 человека, передает УНИАН
.
• Накануне на территории Украины из семи гуманитарных коридоров работали четыре
. По словам вице-премьера Украины Ирины Верещук, эвакуировано свыше 7000 мирных жителей, в том числе почти 4000 человек из Мариуполя, передает ТСН
.
• Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, выступающий посредником на мирных переговорах между Россией и Украиной, утверждает, что стороны близки к достижению соглашения. Дальнейшие переговоры на высшем уровне могут состояться при посредничестве Израиля в Иерусалиме
, пишет BBC News
.
• Президент Финляндии Саули Ниинистё дал интервью Financial Times
, в котором заявил, что если Финляндия подаст официальную заявку на членство в НАТО, это серьезно увеличит риск дальнейшей эскалации напряженности в Европе. Альтернативой вступлению в НАТО для страны, по словам Ниинистё, является укрепление военного сотрудничества с США и Швецией.
• Согласно данным ООН, к сегодняшнему дню в результате российского вторжения свои дома были вынуждены покинуть по меньшей мере 10 млн жителей Украины
(в это число входят как украинцы, выехавшие за рубеж, так и перемещенные лица внутри страны), пишет Forbes
.
• Пекин не намерен поставлять России вооружения и боеприпасы
для продолжения войны в Украине и "сделает все для деэскалации кризиса" - такое заявление сделал в эфире CBS
посол Китая в США Цинь Ган.
• Президент США Джо Байден в пятницу прилетит в Варшаву
для переговоров с президентом Польши Анджеем Дудой. Перед этим Байден планирует обсудить ситуацию в Украине с лидерами "Большой семерки" и ЕС, а также с союзниками по НАТО в Брюсселе, информирует Reuters
.
• Из морского порта в Бердянске исчезли пять судов
, груженых несколькими десятками тысяч тонн зерна. Очевидцы утверждают, что их отогнали российские буксиры, пишет "Украинская правда"
.
• Сегодня на Московской бирже возобновятся торги облигациями федерального займа
, которые не проводились уже три недели. Сам Банк России намерен частично выкупать гособлигации, "чтобы подстраховать участников рынка и банковскую систему в целом", передает BFM
.
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