Война в Украине: продолжаются бои на востоке страны, Шойгу уже 12 дней не появлялся на публике
Детская региональная больница в Запорожье принимает пострадавших в ходе обстрелов.Фото: EMRE CAYLAK, AFP
Идут двадцать восьмые сутки с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о развитии ситуации к середине дня:
• Подразделения российской армии продолжают попытки взять в окружение украинские силы на востоке страны
- наступление ведется с севера с харьковского направления и с юга - с мариупольского. На юге Украины российская армия никак не может продвинуться на запад к Одессе в обход Николаева, передает УНИАН
.
• Сегодня на территории Украины согласованы девять "зеленых" коридоров для вывода мирных жителей из зоны боев
. При этом Россия вновь не дала согласие на эвакуацию жителей осажденного Мариуполя, информирует вице-премьер Украины Ирина Верещук
. По словам президента Владимира Зеленского, несмотря на все трудности, накануне из Мариуполя удалось вывезти свыше 7000 человек.
• Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о потерях российской армии
к сегодняшнему дню: свыше 15600 человек личного состава, 517 танков, 1578 бронемашин, 267 артиллерийских систем, 101 самолет, 124 вертолета, 42 беспилотника.
• Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров
, ввод миротворческих сил стран НАТО в Украину (ранее с таким предложением выступила Польша) приведет к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом. Идея отправки миротворцев в Украину будет обсуждаться в четверг на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, передает РБК
.
• Один из высокопоставленных руководителей Мариупольского порта рассказал в интервью BBC News
, что портовая инфраструктура, несмотря на массированные удары и бомбардировки города со стороны России, остается в целом неповрежденной. По его словам, с начала войны порт Мариуполя не могут покинуть шесть судов по иностранными флагами. Мариупольский порт - крупнейший на Азовском море, через него осуществлялся экспорт украинской сельхозпродукции, и его захват для России крайне важен со стратегической точки зрения.
• Власти Польши приняли решение выслать более 40 российских дипломатов
. По данным польского Агентства внутренней безопасности, десятки сотрудников российской миссии занимались шпионажем на территории страны, передает Onet
.
• Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил журналистам Wall Street Journal
, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российским контролем "ни при каких условиях".
• Госдума России единогласно приняла закон о признании ветеранами боевых действий российских военных, принимающих участие во вторжении в Украину
. Статус ветерана дает в России право на получение ежемесячных выплат, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди, доступ к санаторно-курортным услугам и прочим льготам, сообщает Meduza.io
.
• Выдача потребительских кредитов в России с начала войны стремительно сокращается
, информирует "Коммерсант"
. С 24 февраля количество поданных ходатайств упало вдвое, число выданных кредитов сократилось на 60–75%. Клиенты не готовы брать кредиты под высокие проценты (начиная от 20% годовых), в то время как банки ужесточают собственную риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения.
• Министр обороны России Сергей Шойгу уже 12 дней не появлялся на публике
, отмечает BBC Russian
. В последний раз Шойгу фигурировал в новостях российских агентств 11 марта. Кроме того, уже почти две недели нет никаких сообщений о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.
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