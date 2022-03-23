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    Война в Украине: продолжаются бои на востоке страны, Шойгу уже 12 дней не появлялся на публике

    Детская региональная больница в Запорожье принимает пострадавших в ходе обстрелов.Фото: EMRE CAYLAK, AFP

    Идут двадцать восьмые сутки с начала военного вторжения России в Украину. Главные новости о развитии ситуации к середине дня:

    Подразделения российской армии продолжают попытки взять в окружение украинские силы на востоке страны - наступление ведется с севера с харьковского направления и с юга - с мариупольского. На юге Украины российская армия никак не может продвинуться на запад к Одессе в обход Николаева, передает УНИАН.
    Сегодня на территории Украины согласованы девять "зеленых" коридоров для вывода мирных жителей из зоны боев. При этом Россия вновь не дала согласие на эвакуацию жителей осажденного Мариуполя, информирует вице-премьер Украины Ирина Верещук. По словам президента Владимира Зеленского, несмотря на все трудности, накануне из Мариуполя удалось вывезти свыше 7000 человек.
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    Генштаб Вооруженных сил Украины сообщает о потерях российской армии к сегодняшнему дню: свыше 15600 человек личного состава, 517 танков, 1578 бронемашин, 267 артиллерийских систем, 101 самолет, 124 вертолета, 42 беспилотника.
    Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, ввод миротворческих сил стран НАТО в Украину (ранее с таким предложением выступила Польша) приведет к прямому столкновению между Россией и Североатлантическим альянсом. Идея отправки миротворцев в Украину будет обсуждаться в четверг на внеочередном саммите НАТО в Брюсселе, передает РБК.
    Один из высокопоставленных руководителей Мариупольского порта рассказал в интервью BBC News, что портовая инфраструктура, несмотря на массированные удары и бомбардировки города со стороны России, остается в целом неповрежденной. По его словам, с начала войны порт Мариуполя не могут покинуть шесть судов по иностранными флагами. Мариупольский порт - крупнейший на Азовском море, через него осуществлялся экспорт украинской сельхозпродукции, и его захват для России крайне важен со стратегической точки зрения.
    Власти Польши приняли решение выслать более 40 российских дипломатов. По данным польского Агентства внутренней безопасности, десятки сотрудников российской миссии занимались шпионажем на территории страны, передает Onet.
    Украинский миллиардер Ринат Ахметов заявил журналистам Wall Street Journal, что его металлургические предприятия в Мариуполе не будут работать под российским контролем "ни при каких условиях".
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    Передовица ДВ: Дайте нанять украинцев и не мешайте нанимать россиян
    Госдума России единогласно приняла закон о признании ветеранами боевых действий российских военных, принимающих участие во вторжении в Украину. Статус ветерана дает в России право на получение ежемесячных выплат, налоговые льготы, бесплатный проезд в электричках, медицинское обслуживание вне очереди, доступ к санаторно-курортным услугам и прочим льготам, сообщает Meduza.io.
    Выдача потребительских кредитов в России с начала войны стремительно сокращается, информирует "Коммерсант". С 24 февраля количество поданных ходатайств упало вдвое, число выданных кредитов сократилось на 60–75%. Клиенты не готовы брать кредиты под высокие проценты (начиная от 20% годовых), в то время как банки ужесточают собственную риск-политику на фоне нестабильной ситуации с доходами населения.
    Министр обороны России Сергей Шойгу уже 12 дней не появлялся на публике, отмечает BBC Russian. В последний раз Шойгу фигурировал в новостях российских агентств 11 марта. Кроме того, уже почти две недели нет никаких сообщений о мероприятиях с участием главы Генштаба Вооруженных сил России Валерия Герасимова.

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