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    Более половины российских предпринимателей столкнулись со снижением объема продаж

    Иллюстративное фото.Фото: Shutterstock

    У большей части российского малого и среднего бизнеса в марте упали объемы продаж, сообщает аналитический центр НАФИ на основе проведенного опроса.

    "Более половины российских предпринимателей - 54% - отметили, что объемы продаж в их компаниях снизились (среди представителей микробизнеса 65% отметили снижение объемов продаж). Это привело к необходимости сокращать текущие расходы - на это пошли 83% компаний", - сообщил "Интерфаксу" представитель НАФИ в понедельник.
    Самой распространенной мерой по сокращению издержек в компаниях стало снижение расходов на IT, рекламу и маркетинг (это сделали 37% компаний). За этим следует сокращение штата (23%), сокращение зарплаты (16%), полный или частичный отказ от аренды офиса (16%), перевод сотрудников на удаленный формат работы (15%). Лишь 16% предпринимателей не заметили изменений, которые сказались бы на их бизнесе.
    Чаще об отсутствии перемен говорят представители среднего бизнеса (37%), и компании, работающие на рынке более 10 лет (22%).

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