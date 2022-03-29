Новости

dv.ee

29 марта 2022 в 10:20 Поделиться:









Более тысячи детей беженцев поступили в эстонские учебные заведения

Беженцы из Украины в Австрии. Иллюстративное фото. Фото: Oleksandr Liapin, Scanpix

По состоянию на 28 марта в Эстонской информационной системе образования EHIS зарегистрировано 1009 детей и подростков, прибывших в Эстонию из Украины после начала войны. В начальной школе обучается 159 детей, в основной - 766, в гимназиях - 70, в профессиональных училищах – 14, сообщает Министерство образования.

По данным EHIS , наибольшее количество детей из Украины, зарегистрированных в эстонских учебных заведениях, находится в Харьюском уезде (308), Тартуском уезде (183), Пярнуском уезде (102) и Ида-Вируском уезде (99), но в настоящее время дети прибыли во все уезды, включая острова. На Хийумаа и Сааремаа по 9 детей и подростков были зачислены в школу или детский сад.

"Каждый день мы видим, как в наши учебные заведения поступает около сотни детей и подростков из Украины. Чтобы оказать им необходимую поддержку, правительство приняло принципиальное решение о дополнительном финансировании учебных заведений, рассчитанном исходя из количества детей, зарегистрированных в информационной системе образования EHIS. Поэтому важно, чтобы все новые ученики из Украины были немедленно зарегистрированы в EHIS", - сказала министр образования и науки Лийна Керсна.

"Приятно видеть, что большинство украинских детей начали обучение в школах и детских садах с эстонским языком обучения или в школах и детских садах, работающих по методу языкового погружения. В настоящее время 63% украинских школьников обучаются на эстонском языке, а 19% - с погружением в языковую среду. На школы с русскоязычным образованием приходится 17%, а на школы с англоязычным образованием - 1% украинских детей", - добавила министр.